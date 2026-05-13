“Els contenidors no obren amb el pedal”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del carrer Lepant, a Sabadell, denuncien que fa mesos conviuen amb una situació d’incivisme i brutícia provocada per uns contenidors reinstal·lats després de les obres de vorera. Segons expliquen, els antics models metàl·lics —col·locats un cop finalitzada la reforma— “no s’obren amb el pedal perquè topa amb la vorera nova”. Diversos residents asseguren que això dificulta molt llençar les escombraries, sobretot a la gent gran: “No tenen força per obrir-los manualment i es veuen obligats a deixar la brossa a fora”, lamenta un resident.
El punt s’ha convertit, expliquen, en un focus d’incivisme que empitjora setmana rere setmana. La situació genera conseqüències visibles: bosses acumulades a terra, males olors i, fins i tot, por a la propagació de plagues. “Ara arriba la calor i no volem imaginar el que pot suposar tenir la brossa a l’aire lliure tot el dia”, alerten. Els afectats asseguren que ja han presentat queixes formals a l’Ajuntament de Sabadell per reclamar una actuació urgent. Els veïns demanen que es trobi una alternativa “immediata i efectiva” i que es tingui en compte la realitat del barri: “No podem continuar així mesos i mesos. Només demanem uns contenidors funcionals que permetin llençar la brossa amb normalitat”.
L'Ajuntament ja els ha substituït
Des de l’Ajuntament exposen que aquest incident ja s’ha solucionat. Fonts municipals asseguren que “després de detectar que els antics contenidors metàl·lics donaven problemes perquè el pedal tocava amb la nova vorera i dificultava molt l’obertura, s’han retirat i s’hi han col·locat nous contenidors de rebuig que s’adapten millor a l’espai i es poden obrir correctament”. En aquest sentit, les mateixes fonts anuncien que “el canvi no s’ha pogut fer abans perquè no hi havia stock”.
Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.