“Les obres aturades de la plaça Mossèn Geis ens treuen places d'aparcament”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns pròxims a la plaça de Mossèn Geis han contactat amb el Diari per reclamar que es retiri la senyalització excepcional per obres mentre els treballs a la plaça no comencen. En concret, hi ha una reserva d’aparcament per a maquinària d’obres que afecta aproximadament sis places del carrer de l’Escola Pia, i veïns de la zona han reclamat que s’anul·li aquesta reserva fins que les obres no comencin, ara aturades temporalment. “És molt complicat poder aparcar, costa molt... i ara hi ha una reserva d’aparcament que ens treu places, però que no és utilitzada per cap màquina, perquè no hi ha obres a hores d’ara”, expressen diversos veïns al Diari.
De fet, una veïna ha contactat amb El teu defensor també per lamentar que des de fa 18 mesos la plaça de Mossèn Geis es troba en obres, però exposa que fa setmanes que està aturada. “Com a veïna m’agradaria que la plaça sigui un espai de convivència on poder jugar els infants, prendre el sol les persones grans, jugar a petanca...”. En aquest cas, es pregunta en quin punt estan les obres i quan s’acabaran. “Ens agradaria que s’accelerés el procés, perquè ens treu aparcament i no veiem avanços”, exposen alguns veïns.
Fonts municipals exposen que la previsió és que les obres es puguin reprendre en els propers dies, i per aquest motiu, “es manté la reserva d’estacionament”. Aquestes obres van haver de modificar-se perquè es va detectar problemes de filtracions d’aigua. Ara que ja es troben a la fase final, “hi ha hagut un retard amb l’arribada de material, i per això ara s’ha aturat”, expliquen fonts municipals, tal com va recollir el Diari de Sabadell en la passada edició de dissabte. “Està previst que el material arribi pròximament i quan es torni a reprendre les obres, s’acabaran definitivament en un parell de mesos”, exposen fonts municipals.
Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.