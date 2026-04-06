La reforma de la plaça de Mossèn Geis, aturada de nou

Les obres de la plaça de Mossèn Geis, al Centre, estan aturades novament. Tot i que s’havien reprès a finals de 2025, tornen a estar parades perquè “hi ha hagut un retard amb l’arribada de material i per això ara s’han aturat”, segons informen fonts municipals. A l’Ajuntament es preveu que el material arribi en unes setmanes i, quan es tornin a reprendre els treballs, “les obres s’acabaran en un parell de mesos”. Això seria, per tant, no abans de juny. Durant l’any passat les obres van estar temporalment aturades perquè el projecte es va modificar en detectar filtracions d’aigua a l’aparcament soterrani (que gestiona l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa). La revisió del projecte ha fet incrementar el pressupost en pràcticament un 50%, fins a un total d’uns 468.600 euros.
El president de l’Associació de Veïns Centre-Mercat, Evarist Fortuny, assegura que “de la manera que estem, és la vergonya del Centre”, i apunta que “al final, els veïns som els perjudicats i estem tan acostumats que ja no hi fem cas”. El sabadellenc es mostra desconcertat amb les obres de la plaça perquè “està tot parat i sembla que no tenen ganes d’arreglar-la”.
A banda dels canvis que s’han fet en el projecte inicial, la demora del temps també s’ha notat a la factura. Es tracta d’un projecte aprovat a la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2021 que es va adjudicar en el segon intent i les obres no van començar fins a finals de 2024. Consisteixen en la renovació del paviment; instal·laran nous jocs infantils per a diferents edats; nou mobiliari urbà, més arbres i plantes arbustives i retirada o substitució de les pèrgoles dels laterals de la plaça. A banda, s’han volgut reparar les zones afectades per les filtracions d’aigua i, alhora, garantir l’estanquitat i la durabilitat de l’espai.
Les modificacions del projecte han fet canviar el calendari en diverses ocasions. Si tot va segons el previst ara, podrien acabar en el primer semestre d’enguany.