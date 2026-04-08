Ca n'Oriac es converteix en un gran 'street market'

Una prova pilot que ha conquerit tot un barri. El que va començar l’any passat com una modesta celebració de primavera a les galeries comercials de Ca n’Oriac s’ha transformat enguany en una festa que s’estén per tot el barri i que vol fer bandera de l’impacte del comerç local en els barris. La iniciativa, impulsada per Ca n’Oriac Comerç, omplirà els carrers els dies 10 i 11 d’abril amb activitats pensades per a totes les edats i amb la complicitat d’una vintena de botigues que posaran parada al carrer per convertir Ca n’Oriac en un street market.
Botigues al carrer, tallers creatius, música, animació infantil i exhibicions esportives seran algunes de les activitats que s’hi oferiran. Un programa popular que van més enllà de l’agenda i que reivindica el barri com a punt de trobada. Des d’activitats familiars com photocalls, tallers de pentinats o animació amb personatges infantils, fins a iniciatives esportives i classes obertes de dansa o boxa, el barri viurà dos dies intensos en què cada comerç aportarà el seu propi segell. Les escoles de dansa i gimnasos, per exemple, convertiran la plaça del Pi en un escenari obert a tothom amb actuacions al llarg del matí de dissabte.
Fer bandera del comerç local
Però més enllà del programa, el cor de la festa és la unió. Així ho reivindica Nieves Peiró, una de les impulsores de la iniciativa: “L’any passat va néixer aquesta idea però en petit format. Tot i la pluja, va ser un èxit rotund. Així que vaig pensar que era bona idea fer-ho extensiu a tot el barri, que tothom s’hi sumés”. Explica que enguany, amb Ca n’Oriac Comerç com a motor, la festa ha pres una altra dimensió: “El que neix és una suma de tots els que som. Cadascú posa la seva llavor. Volem que el barri floreixi per primavera, reivindicar el valor del comerç local i omplir el barri de moviment”. Aquest esperit compartit el comparteix també Núria Busom, de Llum NB Teràpies Naturals, que participarà traient la botiga al carrer: “Sortim al carrer per fer barri. Fa vint anys que visc a Ca n’Oriac i m’he adonat que aquí la gent ho troba tot i moltes famílies no surten ni tan sols del barri perquè no ho necessiten”, expressa. “Volem que ens coneguin més i conèixer més la gent, és una oportunitat molt xula”, conclou. La dimensió de barri també és clau per a les escoles de dansa, que ja fa dècades que formen part del teixit del barri.
“Volem moviment a Ca n’Oriac, el comerç és vida i forma part de la vida d’un barri”
Miguel Tello (Ca n’Oriac Comerç)
Mar Luque, responsable de l’estudi de dansa que porta el seu nom, explica que jornades així aporten “alegria i ocasions per compartir amb el veïnat”. Per a ella, participar-hi té un sentit que va més enllà de l’exhibició: “Ens agrada celebrar tots junts. És un moment per sortir amb les famílies i viure el barri d’una altra manera. No volem que sigui un barri dormitori, sinó un barri viu”. El president de Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello, subratlla la importància d’unir forces: “Volem moviment a Ca n’Oriac, i vam pensar d’unir la festa del comerç al carrer amb activitats diverses de quilòmetre zero per fer una celebració més gran. El comerç és molt més que comprar i vendre: és vida forma part de la vida al barri”. Per això, assegura, donar visibilitat a les botigues és imprescindible, especialment en un context en què les grans plataformes digitals competeixen per l’atenció del consumidor.
Una vintena de comerços trauran el seu dia a dia al carrer i oferiran promocions, tallers o activitats especials als seus locals. D’altres aportaran animació, música, tastets o tallers. Els organitzadors preveuen que la participació serà alta. “Tenim un comerç molt actiu i molt potent, i la implicació és molt gran per part de tots”, recorda Peiró. “La suma de tots és la nostra força”.