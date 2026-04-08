La Torre d’en Feu comença a recuperar l’esplendor

Les obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu ja han completat dues de les tres principals actuacions previstes en aquesta primera intervenció mínima per assegurar-ne l’estructura. La torre mestra o de l’homenatge i la capella ja estan acabades, i ara es continua treballant en l’antic elevador d’aigües. Es tracta d’unes obres que van començar a finals del passat mes de setembre i que tenen l’objectiu de consolidar l’estructura i evitar empitjori el seu estat de conservació, afectat per qüestions com les filtracions d’aigua. S’hi inverteixen uns 360.000 euros, que són la primera part d’un projecte global pressupostat en més de tres milions d’euros que l’Ajuntament de Sabadell –propietari de l’immoble– preveu anar realitzant per fases.
En aquesta primera part, la torre mestra ja està enllestida i la bastida que l’ha envoltat durant l’hivern ja no hi és. Això permet veure les actuacions que s’han fet per rehabilitar i assegurar la part superior de la torre, que és on s’ha treballat en aquesta ocasió.
A la capella, una construcció de 1711 dedicada a la verge de Montserrat, la feina ha consistit en arreglar la teulada i s’han pogut reaprofitar les teules. Ben a prop hi havia un cobert que no tenia valor i va ser enderrocat en l’inici de les obres, la qual cosa també ha possibilitat que a partir d’ara es vegi la capella més fàcilment des del passeig de Can Feu. En aquests moments, els treballs se centren a l’antic elevador d’aigües, que permetia regar el jardí a través dels diferents canals de reg que envoltaven la finca. Està situat a l’extrem entre el passeig de Can Feu i el carrer de Colòmbia.
L’Associació Cultural Can Feu, que treballa per preservar l’edifici i el seu entorn, va observa amb detall l’evolució de les obres en la visita mensual que va dur a terme pel seu exterior diumenge passat. El seu vocal, Aleix González, valora sobre el resultat de la intervenció a hores d’ara que “estem contents, però es podria haver fet millor”.
El sabadellenc alerta que la torre mestra “té un problema d’aigua” perquè recorda que és un edifici inacabat que no es va culminar, originalment, amb les punxes corresponents que havien d’evitar que l’aigua entri a la torre. Per això avisa que si no es tapia correctament, l’aigua continuarà corrent per l’escala de cargol i “es farà malbé un altre cop”. A banda, també indica que consta que hi ha aigua que es filtra per la teulada principal al sostre de la planta noble que està malmetent una pintura al fresc de 1891.
González confia que elements de la construcció original que ara té guardats el consistori es puguin reposar al seu lloc com una estructura de fusta utilitzada en la construcció dels arcs neogòtics de la torre.