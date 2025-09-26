Comencen les obres de reparació de la Torre d’en Feu

Els treballs de la primera fase del projecte de reparació i conservació de la Torre d’en Feu ja han començat. Les actuacions suposen una inversió de gairebé 360.000 euros i formen part d’un projecte global de conservació de l’edifici valorat inicialment en 3,3 milions d’euros que, previsiblement, podrien ser més quan s’acabi duent a terme per l’increment de preus d’un any per l’altre.
Atès que es tracta d’un edifici declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN), en tot moment es realitzen les actuacions pertinents de control i documentació tant per part de l’Ajuntament com de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament detalla que aquesta setmana s’han iniciat els treballs previs de desbrossada de l’entorn i adequació del terreny per preparar l’accés de la maquinària i els mitjans de seguretat. A partir d’aquí, s’iniciarà l’estudi geotècnic de l’elevador d’aigua i, un cop se’n coneguin les conclusions, s’iniciaran els treballs en aquest element.
Les obres tenen una durada prevista de sis mesos, durant els quals es treballarà de manera simultània en diversos espais. S’actuarà a la capella de la Verge de Montserrat, que va ser edificada a començament del segle XVIII, i a la Torre Mestra, situada a la cantonada sud-oest, per tal de solucionar els danys provocats pel deteriorament progressiu de les cobertes i teulades en aquests edificis. També s’actuarà per millorar l’estat dels elements degradats del casal, el pavelló annex al casal i les quadres i magatzem.
D’altra banda, també s’intervindrà en bigues i llates de fusta, seccions de maó degradades i es revisaran els sistemes d’evacuació d’aigües pluvials per garantir el seu correcte funcionament.
Les obres també són fruit de la pressió de l’Associació Cultural Can Feu que lluita per preservar aquest edifici patrimonial i donar-lo a conèixer entre la ciutadania, per exemple, aquest diumenge 28 de setembre a les 10 h (c. Colòmbia).