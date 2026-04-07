Sabadell, la capital de comarca que més es buida durant les vacances

Sabadell és el tercer municipi de Catalunya que perd més gent durant els diversos períodes estacionals, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a l'any 2024 –només per darrere de l'Hospitalet de Llobregat (-20.076 persones) i Badalona (-17.670); en termes absoluts, no percentuals–. Amb una població que superava els 221.000 habitants, aleshores, la ciutat registra un saldo negatiu total de 15.377 persones equivalents a temps complet anual. Aquesta unitat de mesura calcula el saldo entre les persones no residents que entren a la ciutat i els residents que en surten, sigui per motius de feina, estudis o turisme. Per a l'estadística, cada dia que una persona és present en un municipi compta com a 1/365 part d'un "habitant anual". Així, es té en compte tant la gent que hi dorm (hotels o segones residències) com els excursionistes que no hi passen la nit, però s'exclouen els desplaçaments puntuals per anar al metge o a comprar, per exemple.
Aquest valor reflecteix que marxen molts més veïns de la ciutat dels que hi entren, per motius laborals, acadèmics o d'oci, sovint relacionats a un període de, com a mínim, uns quants dies
Aquest valor reflecteix que marxen molts més veïns de la ciutat dels que hi entren, per motius laborals, acadèmics o d'oci, sovint relacionats a un període de, com a mínim, uns quants dies. Fent l'anàlisi per trimestres, Sabadell perd població de manera constant durant tot l'any (Nadal, Setmana Santa i estiu, principalment), però el buidatge més evident arriba al tercer trimestre. Durant els mesos de gener, febrer i març, el saldo és de -11.610 persones, una xifra que s'enfila fins a les -15.049 en el segon trimestre i que assoleix el seu màxim el juliol, agost i setembre, coincidint amb les vacances d'estiu, quan la ciutat té un saldo de -22.755 persones. Finalment, l'any tanca amb un quart trimestre amb un saldo de -11.924 persones.
Amb tot, Sabadell forma part del grup de 17 capitals de comarca que mantenen aquest signe negatiu durant els quatre trimestres de l'any. Segons les dades de l'Idescat, el saldo total de Terrassa és de -11.063; el de Mataró, de -4.196; el de Sant Feliu de Llobregat, -3.084, i el de Reus, -3.076. La resta de capitals de comarca registren valors notablement inferiors a les 3.000 persones de saldo negatiu i arriben fins a les desenes de milers positiu.
Diversitat de resultats a Catalunya
La població estacional total de Catalunya s'obté de l'anàlisi de 486 municipis. D'aquests, 174 municipis tenen un saldo positiu –hi ha més gent que la xifra d'empadronats–, mentre que hi ha 312 municipis on la població estacional és negativa, cosa que indica el contrari. Els municipis de platja o muntanya amb un component turístic són els que més varien durant el tercer trimestre del 2024. Principalment, les ocalitats com el Port de la Selva i Pals van arribar a multiplicar per cinc la seva població censada (+437% i +434%, respectivament), encara que municipis com Alp o la Vall de Boí van duplicar la seva població durant l'estiu. En termes globals anuals, Barcelona continua sent el municipi amb més població estacional positiva de Catalunya amb 98.127 persones, tot i que durant el tercer trimestre el seu saldo també passa a ser negatiu per la sortida massiva de residents.