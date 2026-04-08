Ten Productions i Endless, Premi Onion 2025

La Xarxa Onion ha decidit lliurar el seu Premi Onion de l’any 2025, amb caràcter ex aequo, a Ten Productions, la històrica productora musical sabadellenca, i a Endless, marca sabadellenca de roba esportiva de referència.
Els premis es lliuraran al tradicional sopar anual de l’entitat, que tindrà lloc el proper dijous 16 d’abril a les 20.30 h a Cava Urpí de Sabadell. Es tracta d’un esdeveniment obert a totes les persones emprenedores i professionals de la demarcació que hi vulguin assistir i que combinarà networking, gastronomia i reconeixement al talent empresarial del territori. "El jurat ha decidit atorgar el Premi Onion 2025, amb caràcter ex aequo, a dues iniciatives molt diferents però igualment inspiradores, que representen dues maneres d’emprendre amb excel·lència i compromís amb el territori”, apunta el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada.
Fundada pels germans Toni i Xasqui Ten l’any 1988, la productora arriba a aquesta etapa consolidada després d’un recorregut marcat per l’esforç, la perseverança i una aposta molt clara per mantenir-se arrelada a Sabadell. "Ten Productions és també un exemple extraordinari de trajectòria llarga, de resiliència i de capacitat de reinvenció empresarial en un sector que ha canviat completament en les darreres dècades”, afegeix Bonada.
Pel que fa a Endless, la vicepresidenta de la Xarxa Onion, Marta Pontnou, destaca que “el jurat ha valorat especialment la seva capacitat per construir una marca sòlida, amb identitat pròpia, en un sector molt competitiu com és el de la roba esportiva”.
Nascuda l’any 2015, Endless s’ha consolidat com una marca de referència amb presència a més de 150 punts de venda i exportacions a més de 48 països. La seva proposta, segons defensen des de la Xarxa Onion, "combina qualitat, innovació tècnica i disseny diferencial, però també una manera d’entendre el negoci basada en la proximitat i la responsabilitat".
La vetllada estarà amenitzada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, que posarà l’acompanyament musical perfecte per crear una atmosfera elegant i especial durant el sopar i el networking.