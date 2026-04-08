Espadaler (Justícia), sobre la reforma pendent dels Jutjats: "Estem a la recta final abans de començar l’obra"

L’Ajuntament de Sabadell ha acollit aquest dimecres, 8 d’abril, la rebuda institucional al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, en un acte celebrat al Saló de Plens i encapçalat per l’alcaldessa, Marta Farrés. Abans de la recepció oficial, Espadaler s’ha reunit amb Farrés al consistori per abordar diverses qüestions vinculades a l’àmbit judicial a la ciutat, especialment la situació dels Jutjats de Sabadell i les reformes pendents.
En relació amb els jutjats, Espadaler ha destacat que “estem ja a la recta final abans de començar l’obra definitiva” i ha avançat que aviat se’n farà una presentació pública. L'octubre de 2023, l'aleshores consellera de Justícia, la castellarenca Gemma Ubasart, va visitar Sabadell per anunciar com seria la reforma i ampliació dels Jutjats de Sabadell. El projecte presentat preveu una transformació integral de l'equipament pressupostada en 23 milions d'euros a invertir en quatre fases fins al 2029. Es preveu incrementar la superfície judicial dels 14.500 metres quadrats actuals a 18.822, amb la incorporació de dues plantes i sis noves sales de vistes, una d'elles pensada per a macrocauses judicials. A banda, es contempla la reforma dels 23 jutjats existents, l’adequació d’un espai per al Col·legi d’Advocacia, un Servei d’Orientació Jurídica i una sala d’espera.
D’altra banda, tots dos han coincidit a subratllar la necessitat d’una justícia més àgil i eficient. En aquest sentit, el conseller ha reconegut que “quan la justícia és lenta, esdevé injusta”, mentre que l’alcaldessa ha insistit en la importància que el sistema judicial funcioni com un servei públic capaç de donar resposta efectiva a la ciutadania, especialment en matèria de seguretat i convivència.
Per tancar l’acte institucional, Espadaler ha signat el Llibre d’Honor de la ciutat, i l’alcaldessa li ha fet entrega d’una bufanda dissenyada i produïda a la ciutat, com a mostra de la tradició tèxtil sabadellenca.