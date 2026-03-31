“Falten passos de vianants al carrer”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
El Diari ha rebut una queixa d’una veïna del carrer Juli Garreta, que alerta de la situació de perill que —assegura— pateixen diàriament els veïns a causa de “la manca de passos de vianants en tot el tram”.Segons explica la veïna, al carrer “només hi ha un únic pas de vianants, un fet que converteix l’acció de creuar en un autèntic exercici de risc”. La lectora lamenta que, en no haver-hi senyalització específica, “els vehicles no s’aturen i sovint cal esperar molta estona per poder travessar amb una mínima seguretat”.
La preocupació s’accentua quan parla de la seva experiència personal: “Aquesta situació és especialment greu quan hi vaig amb les meves filles. El risc és i constant”, denuncia. Assegura que fa mesos va presentar una instància formal a l’Ajuntament per demanar una actuació, però que no ha obtingut cap resposta. “El silenci administratiu davant d’un problema de seguretat viària tan clar resulta incomprensible i frustrant”, afegeix.
La veïna remarca que no es tracta “d’una simple molèstia”, sinó d’un perill real que afecta tots els residents del carrer, “especialment els infants”. Per això, reclama mesures urgents per garantir que els vianants puguin creuar amb seguretat. Amb aquesta queixa, demana a l’Ajuntament que prengui les mesures necessàries.
"S'està plantejant un nou pas de vianants"
El teu defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell i fonts municipals asseguren que s”’està treballant la possibilitat d’habilitar un nou pas de vianants a l’encreuament del carrer de Juli Garreta amb el carrer dels Muixins”. Aquesta actuació, segons les mateixes fonts, també preveu el rebaix de les voreres per facilitar el pas per a millorar tant la seguretat com l’accessibilitat.
“Aquesta actuació es farà en el marc del projecte global de repintat i manteniment de la senyalització viària a tot Sabadell”. Mentre no es faci aquesta actuació, des de l’Ajuntamnt exposen que “els vianants poden fer servir per creuar els passos dels carrers de Schubert i dels Fatxendes”. Des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic de greuges, Josep Escartín, al Casal Pere Quart o també a les seves oficines de barri.