“Els contenidors estan bruts i sempre oberts”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del centre de Sabadell han tornat a denunciar l’estat “insostenible” del carrer de les Comèdies. Asseguren que fa mesos que traslladen les queixes a Espai Públic i a l’Ajuntament, però que la situació es manté “exactament igual”. Una veïna denuncia que els contenidors situats al carrer romanen “sempre oberts”, fet que provoca males olors de forma permanent i converteix la zona en “un focus d’insalubritat”.
També lamenta que “sovint s’hi fan servir com a lavabo públic”, un problema que, diu, s’ha agreujat en les últimes setmanes. Alerten que l’espai es manté “gairebé sempre brut”, amb bosses de deixalles a terra i restes acumulades a l’entorn dels contenidors. Un altre veí sosté que, a tot això, s’hi suma la imatge “clarament degradada” del carrer, amb grafits que cobreixen parets i mobiliari urbà.
Veïns reclamen una actuació més contundent i regular: neteja intensiva i periòdica, manteniment dels contenidors, vigilància per evitar usos incívics i una intervenció contra les pintades.
"S'han detectat episodis d'incivisme"
Des del Diari hem traslladat la queixa a l’Ajuntament, i fonts municipals exposen que “s’han detectat episodis d’incivisme puntuals, com el dipòsit de deixalles fora dels contenidors o altres usos inadequats de l’espai, que poden generar brutícia i problemes d’higiene”. Les mateixes fonts defensen que, quan aquestes situacions es detecten, els serveis de neteja actuen per solucionar-les i deixar l’espai en bones condicions. “Fora d’actes d’incivisme puntual, el servei de recollida funciona amb normalitat i, en cada pas, els contenidors queden correctament tancats i l’espai es manté net”.
En aquest sentit, demanen la col·laboració de tothom per dipositar les deixalles dins dels contenidors, deixar-los ben tancats i fer un ús responsable de l’espai públic. “És impossible posar un policia darrere de cada persona perquè es facin servir correctament els contenidors, però des de l’Ajuntament es fan periòdicament campanyes informatives perquè tothom en faci un bon ús”. Des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic de greuges, Josep Escartín, al Casal Pere Quart o també a les seves oficines de barri.