“La vorera està malmesa per la caiguda d'un arbre”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del Carrer Brutau tornen a expressar el seu malestar davant l’estancament de la reparació de la vorera malmesa després de caure un arbre, fa més d’un mes a causa de les ventades, i que, ara com ara, la vorera malmesa continua “envoltada de tanques i acumulant brutícia”. Asseguren que l’espai “s’està convertint en un petit abocador”, amb llaunes de cervesa i begudes que s’hi van acumulant. Una resident explica que cada dia, en sortir i entrar de casa, es troba “les mateixes vistes”, i que la zona s’ha anat degradant progressivament.
Segons relata, la base on l’arbre va quedar arrelat “s’enfonsa una mica més cada cop que plou”, fet que considera “perillós”, tant per a vianants com per a vehicles. El cartell d’obra instal·lat inicialment indicava que les actuacions es durien a terme el 18 de febrer de 2026, però els treballs no es van arribar a iniciar. Posteriorment, s’hauria planificat una nova data d’intervenció per al 4 de març. “El primer dia sí que van venir, amb maquinària preparada per asfaltar”, explica la veïna. “Però l’endemà ja no hi eren”. Els veïns reclamen una actuació immediata per evitar que l’espai continuï degradant-se i per garantir la seguretat a la via pública. També demanen que s’expliquin els motius del retard i quan es reprendran les obres anunciades.
"Es farà una actuació immediata"
Fonts municipals asseguren que “s’està treballant per actuar-hi i fer una intervenció més integral al carrer que inclogui la redistribució d’alguns dels escocells per fer-los més amples i afavorir el creixement dels futurs arbres que s’hi col·locaran”. En aquest sentit, les mateixes fonts expliquen que “abans d’aquesta intervenció global, es farà una actuació més immediata per arreglar el tram de vorera més proper a l’accés a l’habitatge”.
Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en alguns àmbits. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.