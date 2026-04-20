“Cal rebaixar millor la vorera, no puc passar-hi”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del passeig de Sant Bernat, a la cantonada amb el carrer de l’Alcalde Moix, entre Torreguitart i Ca n’Oriac, tornen a aixecar la veu. Després d’una reforma completa de les voreres —amb l’arranjament del paviment i la retirada d’arbres que havien aixecat els panots—, el que havia de ser la millora definitiva de la zona ha quedat, segons expliquen, “a mitges”. La queixa –impulsada també per les associacions de veïns de Ca n’Oriac i Torreguitart– se centra en el pas de vianants que connecta la vorera amb la calçada. Tot i la magnitud de les obres realitzades fa pocs mesos, aquest tram concret no es va arreglar. “Ho van deixar tal qual”, lamenten els afectats, que asseguren que ja van presentar una primera reclamació formal perquè s’hi actués.
La resposta no els va convèncer. Segons expliquen, un equip municipal va acudir a la zona i “va improvisar-hi una mena de rampa amb ciment després de retirar els bordons existents”, exposa Carles Juan del Corral, veí afectat. El resultat, coincideixen els veïns, és una “no dona resposta a les necessitats reals del barri: ni és un accés segur per a persones amb mobilitat reduïda, ni facilita el pas a gent gran, cotxets infantils o carros”. “Després de tota l’obra que es va fer, no entenem com aquest punt s’ha resolt d’aquesta manera. No és el que tocava fer, ni de bon tros”, insisteixen. Per això, demanen que l’Ajuntament hi actuï de nou i deixi el pas “amb una rampa accessible que compleixi els estàndards bàsics”.
"S'adequaran per fer-los més accessibles"
Fonts municipals exposen que al passeig de Sant Bernat es va fer una intervenció per arreglar les voreres i millorar l’estat general de l’espai. “Posteriorment, i de manera provisional, es va actuar al pas de vianants amb un rebaix i una petita rampa per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda”. Segons les mateixes fonts, ara està prevista una actuació definitiva en aquest punt: s’adequaran els guals de vianants perquè siguin més accessibles i s’hi instal·larà un pas de vianants elevat, que facilitarà el pas a peu i ajudarà a reduir la velocitat dels vehicles. A més, “es donarà continuïtat a la vorera a la plaça del Principat i al carrer del Duc de Gandia, cosa que millora tot l’itinerari per als vianants”.