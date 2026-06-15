La reforma de l'Artèxtil pel grau d'Infermeria s'enfila als 12 milions d'euros

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) preveu destinar prop de 12 milions d’euros en la transformació de l’Artèxtil en un centre docent on pugui impartir el grau d’Infermeria, segons informen fonts de la universitat. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns la llicència d’obres de l’edifici, que permet a la universitat iniciar els treballs amb la intenció que els primers estudiants s’hi traslladin durant el curs 2027-28.
El pressupost ha de permetre executar 4.173 metres quadrats de superfície, gairebé un 50% més de la que es va plantejar per aquesta primera fase el 2022 en la presentació del projecte –aleshores previst en 5,7 milions d’euros–. Per tant, ja des d’un primer moment l’edifici comptarà amb un major espai practicable, mentre que quedaran pendents d’executar més de 3.000 quadrats per a les fases 2 i 3, plantejades per incrementar les places de Medicina i Fisioteràpia de la UAB. D’entrada, hi haurà 75 places d’infermeria, uns estudis que la universitat vallesana ja imparteix a la Unitat Docent del Parc Taulí, entre altres. En total, es disposa de 7.625 metres quadrats.
En total, la primera fase d’obres compta amb un pressupost d’11,97 milions d’euros, i ara s’està ultimant el contracte d’obres, que des de l’Autònoma esperen iniciar durant aquest estiu. D’aquest pressupost, gairebé 10,2 milions d’euros corresponen a les obres, mentre que uns 1,7 milions d’euros corresponen a despeses com el mobiliari, escomeses i taxes, entre altres.
L’Ajuntament de Sabadell aporta quatre milions d’euros a l’operació (prop del 33% del total), i cedeix l’edifici durant 50 anys sense cost. La resta del finançament va a càrrec dels fons propis de la UAB i la Generalitat de Catalunya. El consistori té la propietat de l’edifici des de 2018, quan va comprar l’antiga fàbrica per 3,2 milions d’euros. Fruit d’un acord de requalificació urbanística, la part nord, que només tenia protecció documental, Solvia la va poder enderrocar i s’hi ha construït una promoció de tres edificis amb 82 habitatges en total.