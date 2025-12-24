ARA A PORTADA

El 2026 serà l’any del nou riu Ripoll

Necessitem una embranzida a l’activitat econòmica de la ciutat, ara que Sabadell ha escalat en termes de creixement i de PIB, i ho podem fer aprofitant l’actiu que representa el nostre riu

24 de desembre de 2025

El riu Ripoll podrà encabir nova activitat econòmica a partir del 2026, després que tant l’Ajuntament com la Generalitat hagin culminat el procés de modificació d’usos a l’entorn del pas fluvial. El Govern busca revitalitzar un àmbit que està força degradat i obrir la possibilitat de negoci a la zona. L’Ajuntament s’ha compromès a permetre les iniciatives que siguin respectuoses amb el medi ambient. El consistori impulsarà una millora en l’accessibilitat de tot l’àmbit del parc fluvial i farà una sèrie d’actuacions a la carretera de Caldes i al Camí de Torre-romeu, amb la incorporació de tres rotondes, en un intent d’alleugerir les cues dels accessos a la ciutat.

El 2026 serà l’any del Ripoll. Necessitem una embranzida a l’activitat econòmica de la ciutat, ara que Sabadell ha escalat en termes de creixement i de PIB, i ho podem fer aprofitant l’actiu que representa el nostre riu. A escala ciutadana, creiem que les millores plantejades pel Govern són un primer pas previ a un projecte que ha de ser més ambiciós i que ha de servir per connectar el conjunt de la ciutat i el riu, amb una accessibilitat i il·luminació més bones. No té cap sentit que un dia d’hivern, a partir de les 6 de la tarda, ningú vagi a córrer o en bicicleta pel Ripoll. Hem de treure partit d’un espai natural molt preuat per a la salut i el lleure.

Com hem vist a altres punts de la ciutat, creiem que un canvi positiu conduirà cap a més canvis positius. L’activitat econòmica i les remodelacions en la mobilitat dinamitzaran l’àmbit i serviran com a base per a un projecte de gran abast per al Ripoll.

