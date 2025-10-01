El Passeig: part II

Sabadell disposarà d'un nou passeig entre Can Feu i Gràcia, on ara hi ha un descampat deixat de la mà de Déu. La nostra ciutat guanyarà un espai verd de 12.600 metres quadrats entre la rambla d'Ibèria fins al passeig de Can Feu.
El passeig, que durà el nom d'Antoni Farrés, és un projecte ambiciós i costós –quatre milions d'euros– que servirà per dignificar la zona i aconseguir un nou espai per als veïns del barri i d'arreu de la ciutat. Aviat podrem anar des de l'estació d'FGC fins a la Torre d'en Feu, al límit de Sabadell, fent un passeig molt agradable entre arbres i parterres. Les obres començaran en breu i es preveu que estiguin culminades a finals de 2026.
Marta Farrés reviu la història del passeig de la plaça Major, ara amb el passeig d'Antoni Farrés. L'alcaldessa torna a impulsar una gran transformació de l'espai públic per acabar el mandat. El futur espai s'inaugurarà per Nadal i cinc mesos abans de les eleccions, com va passar l'eix central de Sabadell. El calendari és un repte: les obres no podran patir cap contratemps.
El Govern va prometre un segon mandat amb més actuacions quirúrgiques –"Els diners als carrers– i menys grans projectes, però la realitat és que n'hi hauran. Els futurs jardins del Sud, les renovacions de la ronda Collsalarca i l'Eix Macià, i el mateix passeig d'Antoni Farrés estaran llestos el 2027, si els tempos no fallen.
La renovació de l'espai públic hauria de ser un eix troncal de qualsevol ajuntament, com la seguretat i el civisme, la neteja, l'habitatge i els drets socials. Els ciutadans esperen veure els seus impostos –cada cop més alts– reflectits en la ciutat. Farrés, de moment, ho està aconseguint.