Llarga vida al cinema a Sabadell

Sabadell va ser el segle passat una ciutat referent en molts aspectes, com l’industrial i l’esportiu, però també en l’àmbit cultural. Particularment en el cas del cinema, caminar per la ciutat era sinònim de passar per davant d’alguna sala de cinema, ja que d’opcions no en faltaven al llarg del que denominem l’Eix Central, amb especial èmfasi a la Rambla. Euterpe, Imperial, Principal (a quatre passes) són noms que encara avui recordem i, quan caminem pels llocs on eren, els tenim gravats a la memòria.
El cinema era el punt de trobada, per això també era freqüent que tinguessin bar o restaurant i sales allà mateix o al costat. La vida social es feia al voltant de la conversa, i la pantalla captava tota l’atenció dels espectadors en una època en què encara no hi havia telèfons mòbils. Ara, en canvi, en alguns àmbits lluitem per saber conviure amb les pantalles de tant que les mirem! La realitat és que, actualment, tenim dos cinemes, l’Imperial i l’Eix Macià, que són un referent perquè mantenen una vintena de sales de projecció i també generen cultura cinematogràfica ells mateixos i amb entitats com el Cineclub.
Les plataformes digitals ens permeten tenir cinema al palmell de la mà gràcies al mòbil, la tauleta, l’ordinador o, directament, a la televisió de casa, però el sector cinematogràfic s’ha sabut modernitzar per continuar sent atractiu gràcies a oferir un servei d’imatge, so i experiència prèmium per als veïns que opten per aquesta modalitat. Llarga vida al cinema i al cinema a Sabadell!