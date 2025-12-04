ARA A PORTADA

Una feina digna per a totes les persones

"Incloure ens enriqueix, excloure ens empobreix"

04 de desembre de 2025

Sabadell, com altres ciutats, va celebrar ahir dimecres el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una jornada compartida entre entitats i institucions, però, sobretot, reivindicativa. Enguany, el focus s’ha posat en un dret fonamental com és el dret al treball. Les persones amb discapacitat van reivindicar a la clausura del programa d’actes Som Capaços la seva capacitat per treballar i el dret a tenir una feina digna.

No només perquè són persones igualment vàlides, sinó perquè en tenen dret com qualsevol altra. És un deure de la nostra societat, i en aquestes pàgines el visibilitzarem tantes vegades com faci falta, que la integració de totes les persones en tots els àmbits de la vida sigui la norma, no l’excepció. Incloure ens enriqueix, excloure ens empobreix. Per això és fonamental el compromís de tothom perquè la inclusió de les persones en el mercat laboral sigui una realitat, i no una quota.

