La zona de baixes emissions

"Amb tantes excepcions, la ZBE es queda a mitges"

02 de desembre de 2025

Sabadell i Terrassa van activar ahir definitivament les seves zones de baixes emissions (ZBE), que comparteixen característiques, cadascuna adaptada al seu municipi.

Les càmeres que estan instal·lades dins del perímetre format per l’N-150, la ronda de Zamenhof i la Gran Via –i tres a l’interior– ja van començar a captar les matrícules dels vehicles infractors. Malgrat tot l’enrenou que pot suposar per als ciutadans, en realitat durant el període sense sancions s’ha detectat que prop del 4% del parc mòbil que hi accedia fins ara no podria fer-ho ara. Per tant, la incidència de la mesura serà mínima. Cal recordar, a més, que el sistema atorga 24 dies laborables anuals d’accés lliure a tothom, sense necessitat de tràmit previ. Com que el desembre no queden 24 dies laborables, a la pràctica ningú rebrà una multa aquest any. Passa el mateix amb el gener, que només té 20 dies laborables. Si s’aconsegueix que el ciutadà estigui conscienciat, serà perfecte, una bona mesura per fer el pas a una mobilitat més eficient i sostenible. Però és clar que, amb tantes excepcions, la ZBE es queda a mitges.

