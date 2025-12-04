Nadal ‘rociero’ : concert i pessebre

El dissabte 13 de desembre, a les 20 h, tindrà lloc a la Parròquia de Sant Francesc d’Assís el Concert de Nadal i la representació del Pessebre Vivent organitzat per l’Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sabadell. L’entrada serà gratuïta, però a la porta hi haurà un punt de recollida d’aliments i articles d’higiene en benefici de Càritas, ja que convé no oblidar, ni en aquests temps ni en cap altre moment de l’any, aquells que més ens necessiten.
Immersos ja en el temps d’advent, els rocieros de Sabadell ens tornem a reunir per preparar l’arribada d’un nou Nadal i, en aquesta ocasió, d’una manera molt especial amb l’estrena d’un format innovador que serà traslladat des de la Masia de la Granja del Pas als Franciscans de Sabadell. Amb prop de 50 participants, l’Hermandad del Rocío tornarà a representar el naixement del nen Jesús al Betlem de Judea de fa més de dos mil anys, amb la participació especial del cor de l’entitat i de germans i col·laboradors.
I tot això serà possible gràcies a la bona predisposició i l’ànim col·laboratiu que està mostrant Fra Miguel Ángel. L’arribada del P. Fra Miguel Ángel Coronado com a nou rector de la Parròquia ha estat un regal inesperat, tant per als feligresos com per a tota l’Hermandad del Rocío. Un madrileny format teològicament entre Àvila, València i Múrcia, que després d’anys d’apostolat a Càceres ha estat enviat per l’orde franciscà a Sabadell i que, amb esforç, empatia, molta fe i idees revitalitzadores, està fent un gir molt esperançador a la vida parroquial.
Com a bona mostra d’això, al novembre ens va acompanyar al Santuari del Rocío i va presidir la celebració davant la Blanca Paloma, i va omplir amb l’eco de les seves paraules tot el temple amb un missatge franciscà de pau i bé.
El Nadal és una oportunitat per aturar-nos, mirar el nostre voltant i preguntar-nos què podem fer pels altres. En aquest esperit, l’Hermandad del Rocío vol que el Concert de Nadal i el Pessebre Vivent no sigui només un esdeveniment bonic, sinó també una invitació a la reflexió sobre la humilitat i la donació generosa que representa el naixement de Jesús.
Amb un format que combina tradició, música en directe i una posada en escena senzilla, la celebració pretén ser una autèntica jornada solidària i un recordatori que la caritat no pot ser només una acció aïllada, sinó un compromís continu. Càritas sosté, dia rere dia, la dignitat de moltes famílies que travessen dificultats, i cada gest, per petit que sigui, contribueix a enfortir aquest teixit de solidaritat que tant necessita la nostra societat. Participar en aquest acte és, per tant, una manera d’encarnar l’esperit nadalenc més autèntic.
El Concert de Nadal i el Pessebre Vivent es convertiran en un punt de trobada intergeneracional, gràcies a la implicació de joves, grans i famílies senceres de la que referma la vitalitat de la nostra pròpia corporació i el moment dolç que viu, on l’harmonia, l’afecte i l’esperit net i fraternal dels seus membres l’han convertida en un lloc on realment val la pena estar. “Pels seus fruits, els coneixereu.” Us esperem el 13 de desembre als Franciscans! No hi falteu!