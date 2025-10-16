El Pla de Barris ha de ser important

El Govern de la Generalitat impulsa de nou el conegut Pla de Barris per revitalitzar algunes zones en concret de les ciutats. Llocs amb característiques socials i demogràfiques concretes i on els habitatges són més antics o poden haver passat més anys sense ser rehabilitats. És una bona notícia que l’Ajuntament hagi presentat en aquesta nova convocatòria del Pla de Barris les Termes, que necessita una actualització per millorar qüestions com l’accessibilitat o l’eficiència energètica, termes indispensables per afrontar el dia a dia amb tots els drets i de manera confortable.\r\n\r\nSi la proposta és acceptada, suposarà una inversió d’uns 25 milions d’euros a abordar entre l’Ajuntament i la Generalitat, i permetria intervenir no només en els habitatges, sinó també en l’entorn i l’espai públic. El projecte preveu la millora d’equipaments com la Ludoteca Margarida Bedós o la pista poliesportiva i un element que genera controvèrsia a diverses zones de Sabadell: recuperar els espais privats d’ús públic i on, per la seva titularitat, l’Ajuntament no hi pot intervenir, per exemple, per arreglar les voreres o l’asfalt.\r\n\r\nPer exemple, passava a Can Deu en el cas dels trams privats (uns 90.000 metres quadrats) que eren de Vimusa, l’empresa municipal d’habitatge, i el 2021 es van desencallar els tràmits per passar-los al consistori, que ara se’n pot ocupar directament. Estarem atents al recorregut que pugui tenir la proposta de les Termes per al Pla de Barris i si el consistori proposa incloure-hi un altre sector del municipi.\r\n