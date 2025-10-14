Mesures per reduir els atropellaments

El 2024 es van registrar a Sabadell 111 atropellaments, la majoria lleus. Algunes dades revelen el perfil de les víctimes, ja que el 41% dels afectats tenen més de 61 anys, un col·lectiu especialment vulnerable davant de qualsevol distracció, tant dels conductors com dels vianants mateixos. Sense repartir culpes a tort i a dret, en tot cas les dades evidencien que cal prendre mesures per reduir aquestes xifres. Entre elles, n’hi hauria d’haver de dos tipus: les que tenen a veure amb directament amb les persones i les que afecten l’urbanisme.
Pel que fa al primer àmbit, la responsabilitat individual és clau. Estar atents quan caminem o conduïm és una obligació ineludible i una mostra de respecte mutu a la via pública. Cal reforçar la conscienciació ciutadana, especialment entre els més joves, perquè la seguretat viària es treballa des de l’educació i la convivència diària.
En relació amb l’espai urbà, els carrers han d’oferir entorns segurs, adaptats i accessibles per a tothom. Això vol dir voreres en bon estat, passos de vianants ben senyalitzats i il·luminats, semàfors amb temps adequats per a persones grans o amb mobilitat reduïda, i una planificació urbana pensada per a totes les edats. En definitiva, cal dissenyar una ciutat que faci fàcil i segur moure’s a peu, en bicicleta o en transport públic. Així, el paper de la ciutadania, de les institucions i també de les entitats relacionades són clau per millorar les xifres que es van registrar el 2024.