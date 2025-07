El futur corredor verd, molt necessari

El futur corredor verd entre Can Feu i Gràcia, que s’anomenarà el passeig d’Antoni Farrés, es començarà a construir la pròxima tardor amb la previsió que estigui enllestit abans que acabi el mandat. Si Marta Farrés ja van entomar el repte de remodelar el passeig de la plaça Major en el període 2019-2023, ara torna a emprendre una altra acció transformadora en un altre punt de la ciutat. És la història del passeig, part 2.

Hem trucat els veïns per donar-los la notícia i alguns fins i tot no s’ho creien. Que una ciutat guanyi un gran espai verd per a la ciutadania no passa tot els dies, i menys en una zona que ha estat degradada, primer per les vies del tren i després per un urbanització sense finalitzar.

La urbanització del passeig és una obra ambiciosa: costarà prop de 4,3 milions d’euros. A aquesta inversió s’ha d’afegir una actuació sobre la Torre d’en Feu i, a més, ja s’ha adjudicat un nou aparcament a la plaça del Mil·lenari. Els barris de Can Feu i Gràcia tindran motius per estar satisfets a finals de mandat.

L’experiència del passeig de la plaça Major parla per sí sol. Avui és un espai obert, central, per als sabadellencs. El passeig d’Antoni Farrés ha de servir de connexió entre barris però també, i sobretot, com un corredor verd en una ciutat del segle XXI. A Sabadell necessitem més zones verdes i menys alfalt i granit.

Esperem que l’obra avanci a bon ritme i que es puguin acomplir els terminis. Ja tenim ganes de veure el resultat i l’ús que en faran els veïns. Ho sabrem el 2027.