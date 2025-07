La residència i el final d’un greuge històric

Hem hagut d’esperar més de vint anys per veure el que semblava impossible: l’inici de les obres de la residència del sud de Sabadell. Serà el primer equipament per a la gent gran públic que tindrà la nostra ciutat, després d’anys de reivindicacions de les entitats veïnals i del sector. L’alcaldessa, Marta Farrés, i la representant de la Plataforma per la Residència Pública, Ana López, van tenir la delicadesa de recordar els noms de tothom qui ha lluitat per aconseguir la residència i que no ho han pogut veure. Va ser realment molt colpidor i emocionant.

Volem reconèixer la lluita incansable dels veïns, de les entitats i del consistori, i també sumar-nos al record de tots els que ho han fet possible. També és just reconèixer els titulars del Departament de Drets Socials que ho han fet possible, des de Violant Cervera fins a Mònica Martínez.

En els temps del Procés hi va haver molts dies històrics i la frase ha perdut força i significat des d’aleshores. Però sí, la jornada d’ahir va ser històrica, amb totes les lletres de la paraula, i la inauguració de la futura residència tornarà a ser un dia històric.

Que una ciutat com Sabadell, abandonada per l’administració catalana durant dècades, guanyi un equipament així és excepcional i suposa corregir un greuge comparatiu respecte a altres ciutats similars, com Badalona i Terrassa. Ens mereixíem una inversió d’aquestes característiques, i la tindrem.