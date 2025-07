El greu aldarull que va tenir lloc dijous passat a Sabadell, amb diversos ferits per ganivetades, ha evidenciat fins a quin punt els individus extremistes poden aprofitar la ràbia d’un grup de veïns per desfermar la violència. Aquests individus han desestabilitzat els barris del sud i han atemorit els veïns. No contents amb això, ara apunten directament a l’alcaldessa, Marta Farrés, que ha denunciat haver rebut insults i amenaces per part de radicals a les xarxes socials.

Els missatges són absolutament repugnants i ja estan en mans dels Mossos d’Esquadra, que en faran la investigació pertinent. En aquestes hores de baixesa moral, cal reconèixer la valentia de l’alcaldessa, que, sense miraments, va demanar contundència tant per als ocupes conflictius com per als instigadors extremistes. Els fets també evidencien la noblesa i dignitat dels grups de l’oposició democràtica. Tots els partits, excepte l’extrema dreta, han condemnat les amenaces i coaccions a Farrés. Gràcies.

El fenomen mundial de la ultradreta, que contamina països i continents, ha aterrat al món local. Ja és a Sabadell, al nostre Sabadell. En moments com els que hem viscut, no hi ha lloc per als grisos: o ets demòcrata, o ets reaccionari. La majoria de veïns de Sabadell, de partits, entitats i associacions, defensen els valors occidentals i europeus: la democràcia, els drets i les llibertats, el respecte mutu, la convivència, l’estat del benestar.

Al Diari som i serem demòcrates, per principis i per convicció. Tenim molt clar quin lloc volem ocupar en la història.