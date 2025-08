Volem un aeroport de primera

L’Aeroport de Sabadell és el gran desconegut per a la majoria dels veïns. No és estrany: és un recinte tancat per seguretat i situat a un extrem de la ciutat. Tot i que no es conegui, l’aeroport és un actiu per a la ciutat i per al conjunt del país. És la seu d’empreses del sector aeronàutic capdavanteres en formació i reparació, entre d’altres, i també és una base cabdal dels serveis d’emergències i d’extinció d’incendis. L’Aeroport ha crescut en nombre d’operacions en els últims anys. Sense anar gaire lluny, el juny passat va marcar el seu rècord mensual absolut amb 6.321 operacions, un 24% més en l’any anterior. La tendència és a l’alça.

No obstant això, i tornant al principi de l’editorial, constatem que l’aeroport viu d’esquena a la ciutat i a la comarca, i això ens preocupa. No podem desaprofitar aquest actiu. La responsable de l’aeroport, Aena, té pendent d’aprovar el nou pla director per així establir un full de ruta en les inversions. En la mateixa línia, l’Ajuntament hauria de fomentar i atreure inversions fora dels límits de l’Aeroport, al polígon Sud-oest i a Sant Pau de Riu-sec. Cal agafar la maleta i anar a buscar inversions arreu.

El sector aeronàutic és present i és futur, ofereix un servei d’altes prestacions i aporta llocs de treball de qualitat. Necessitem que Aena, la Generalitat i l’Ajuntament es creguin de veritat que tenim un aeroport a la ciutat i que ho demostrin amb inversió, planificació i calendari.