Menys Amazon i Temu, i més comerç local

Les rebaixes arriben al seu final i la majoria dels comerciants apunten que ha estat una bona campanya de descomptes. “El clima ha coincidit amb la temporada i això ens va molt bé”, ens explicava el gerent de l’associació Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors. Les altes temperatures van afavorir l’increment de les compres de roba d’estiu, especialment durant el capvespre, moment en què la gent aprofitava la davallada tèrmica per sortir i fer compres per evitar la calor més intensa del dia. Ens n’alegrem, Jordi i tots els comerciants que coincideixen amb la lectura d’aquesta campanya de rebaixes.

El comerç afronta, des de fa anys, el repte de sobreviure davant de la competència violenta de l’e-commerce, les compres en línia. Tot el que decidim adquirir en plataformes com Amazon, AliExpress, Temu, Shein... és una compra menys per al comerç local. Tothom està d’acord a mantenir un comerç propi fort per mantenir la ciutat viva, però després una majoria social cau en la temptació de comprar per internet. Cada compra compta i, encara que no ho sembli, el comerç local s’està debilitant i necessita el nostre cop de mà.

Us animem a comprar al comerç de proximitat, per fer barri i per fer ciutat. Necessitem mantenir el comerç històric com un actiu patrimonial i l’Ajuntament té feina a generar un clima que permeti conservar-lo i, a més, generar-ne de nou que tingui arrelament local. No una gran marca o una franquícia al darrere.