El nou hospital del Vallès, molt necessari

La Corporació Sanitària del Parc Taulí és l’hospital de referència de Sabadell i de gran part del Vallès. Més de 400.000 persones, una àmplia zona sanitària que necessita capital tècnic i humà, i una bona infraestructura. El Taulí ha fet grans avenços en els últims anys gràcies a la inversió en nous espais i equipaments, i amb el reforç del personal sanitari. Com passa amb tot, hi ha camí per recórrer i marge de millora, però estem satisfets i orgullosos del Taulí com a hospital capdavanter i de referència a la comarca.

El Vallès, però, és molt gran. Cada vegada més: en els últims vint anys, la població ha crescut un 22% i ja som a prop d’arribar a la xifra simbòlica del milió d’habitants, segons el cens publicat per l’Idescat. El fenomen demogràfic dels últims anys no es pot discutir, és un fet. Una evidència. El creixement poblacional ens ha permès consolidar el nostre lideratge social i econòmic i ha reforçat el bon nom del Vallès a Catalunya i arreu.

Més persones ha de voler dir més serveis. És obvi. Aquesta setmana, s’ha aprovat la Modificació del Pla General Metropolità per construir el nou hospital Ernest Lluch, a cavall de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet. Necessitem aquest nou hospital com en el seu dia vam celebrar la inauguració dels jutjats de Cerdanyola. Són més serveis de proximitat per a tots els vallesans i, sens dubte, una palanca per descongestionar els serveis que oferim com a capital del Vallès.