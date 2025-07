Finançament per a Catalunya, i per al Vallès

Els governs de la Generalitat i de l’Estat van arribar ahir a un acord polític per a un nou sistema de finançament per a Catalunya. Un pacte que suposa passar d’un sistema basat en les despeses a un centrat en la recaptació dels ingressos. Catalunya hauria de poder recaptar tots els impostos i, després, pagar pels serveis corresponents a l’Estat. L’acord és un gran avenç i consolida la línia del pacte entre socialistes i ERC.

La lletra petita no llueix tant com el gran titular del dia. Caldrà dur a terme una sèrie de reformes legislatives (al Congrés dels Diputats); en altres paraules, l’acord està en mans de la feble majoria de la investidura de Sánchez, envoltat per casos de corrupció. A banda, la mateixa Generalitat constata que no es podrà gestionar l’IRPF el 2026 per les dificultats tècniques i legislatives. També falta concreció sobre el principi d’ordinalitat, és a dir, si es garantirà que qui més aporta, més rep. Era d’esperar.

El temps s’esgota. Totes les enquestes apunten a un canvi polític en cas d’eleccions, que seria del tot perjudicial per als interessos dels catalans. La recaptació dels impostos des de Catalunya ha d’estar al sac i ben lligada abans d’acabar la legislatura, sigui quan sigui. La Generalitat ha de ser capaç de tancar un sistema just que ens garanteixi el finançament que mereixem. Els vallesans hi tenim molt a guanyar: en comptes de picar a la porta a Madrid per demanar el que ens pertoca, ho farem a Barcelona. A 30 minuts.