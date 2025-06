El Diari, molt més que Sabadell

"La realitat de cada poble i de cada ciutat és única, i per això creiem que s’ha de tractar amb l’espai i la forma que es mereix"

El Diari estrena avui, coincidint amb els set anys del redisseny, un espai més ampli per als municipis de la comarca. Sempre hem tingut molt clar que no només som sabadellencs, però volem reforçar el nostre compromís amb una cobertura més àmplia dels pobles i ciutats, parlant del dia a dia, de l’actualitat, dels problemes i neguits, de les històries i els seus protagonistes.

No només som de Sabadell, som de Badia, de Barberà, de Castellar, de Cerdanyola, de Gallifa, de Montcada, de Palau-solità i Plegamans, de Polinyà, de Ripollet, de Sant Cugat, de Sant Llorenç, de Sant Quirze, de Santa Perpètua i de Sentmenat.

La realitat de cada poble i de cada ciutat és única, i per això creiem que s’ha de tractar amb l’espai i la forma que es mereix: amb més paginació al paper i amb més cobertura a la web. Aspirem a ser la veu que informi tot el Vallès i avui posem les bases perquè sigui així.

Més enllà de la realitat de cada municipi, tots compartim una sèrie de problemàtiques i inquietuds, com la crisi de l’habitatge, la falta de comunicacions en transport privat i en transport públic, la integració, i el combat de les desigualtats, entre moltes altres qüestions. Respectant la realitat particular de cada municipi, hem de poder anar junts per traslladar totes aquestes demandes.

Catalunya és molt més que Barcelona, i el Vallès és molt més que Sabadell. Badiencs, barberencs, castellarencs, cerdanyolencs, gallifans, montcadencs, palauencs, polinyanencs, ripolletencs, santcugatencs, santllorencins, santquirzencs, perpetuencs, sentmenatencs, aquest és el vostre Diari.