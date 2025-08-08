L’esport sabadellenc escalfa motors

El Mundial de natació o els diversos campionats d’estiu han servit per anar fent gana abans de la tornada a la rutina esportiva de la ciutat. Un juliol de novetats i planificació abans d’inaugurar oficialment la temporada 25-26.
El Centre d’Esports ja fa setmanes que s’entrena, per preparar el seu any de retorn a Primera Federació. Avui dissabte disputa el seu quart amistós davant de l’Atlètic Balears. De moment, les sensaciones són prou bones, però encara queda molt per fer i veure. També està ja en acció el juvenil arlequinat, mentre que el filial arrenca la pròxima setmana.
El KEIO CN Sabadell comença la seva posada a punt per a la prèvia de la Champions del setembre també en els pròxims dies i, en dues setmanes, l’OAR Gràcia tindrà una doble cita de nivell al Boccaccio, amb la Supercopa Catalana. El masculí rebrà al Barça d’Aleix Gómez i el femení s’enfrontarà al Granollers, de màxima categoria. Futbol sala, vòlei, waterpolo femení o futbol territorial també s’aniran incorporant a la feina paulatinament per arribar en les millors condicions a l’inici de les competicions.
L’agost, a grans termes, acostuma a ser un mes de poca activitat a la ciutat. Com a mínim en la majoria dels aspectes. Per al món de l’esport i tots els seus amants és només un preàmbul per a la temporada de totes les disciplines, que a Sabadell, no són poques. Anar coneixent els nous integrants de cada equip, fer els pronòstics i,també, il·lusionar-se una mica. Perquè venim d’una gran temporada, però l’esport sabadellenc continua prement amb força l’accelerador.