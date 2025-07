Necessitem un bus urbà, a l’hora que sigui

El servei de TUS acaba a les 22.30 h. A partir d’aquella hora, cap sabadellenc es pot desplaçar amb autobús urbà per arribar a casa o a la feina, un fet que obliga moltes persones a desplaçar-se amb FGC per dins de la ciutat, que a la nit ja va amb unes freqüències molt baixes, o bé amb cotxe, perquè el tren no arriba a tot arreu, és clar.

En Comú Podem ha proposat instaurar un servei de bus de nit a Sabadell en una moció que va rebre el suport del ple municipal ahir. La coalició d’esquerres vol fer una prova pilot els caps de setmana per complementar el servei que presta l’empresa cooperativa, i que això serveixi com a palanca per instaurar els serveis nocturns urbans.

La formació liderada per Joan Mena ha impulsat una molt bona proposta pensada per a tota la ciutadana i creiem que és just reconèixer-ho. Quan diem tota la ciutadania és tota. Com anirà un treballador fins a Can Roqueta si fa torn de nit? En cotxe. I un jove que vol sortir de festa al polígon Sud-oest un divendres a la nit? En cotxe i potser ebri. I si tens un imprevist i has d’anar a urgències al CUAP Sant Fèlix? Doncs si no tens cotxe, hi hauràs d’anar en taxi.

No podem permetre que una gran ciutat com Sabadell, la cinquena del país, no tingui un servei de bus urbà nocturn. Som conscients que les mocions del ple tenen un valor simbòlic, però creiem que, en aquest cas, el Govern està obligat a complir-la.