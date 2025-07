Hongria, un fracàs més de la Unió Europea

Unes 200.000 persones van desafiar el primer ministre ultra d’Hongria, Viktor Orbán, en la manifestació de l’Orgull de Budapest, declarada il·legal pel govern hongarès. L’èxit de la marxa va ser absolut i va enviar un missatge contundent en defensa dels drets de les persones LGTBIQ+ i de la igualtat completa i total davant d’aquells que preferirien tornar al passat i destruir un camí que ha costat molt de construir.

El que ha passat a Hongria pot passar a Espanya i a Catalunya. Hem d’estar alerta davant els riscos dels radicals que volen erosionar els drets. No podem confiar-nos pel fet de ser una societat més avançada en termes de drets que els països de l’est, en general molt més retrògrads.

Hem d’avançar, no retrocedir, en les demandes dels col·lectius minoritaris com l’LGTBIQ+. Les entitats en defensa dels drets a la ciutat i a la comarca consideren que cal prendre mesures en àmbits com la sanitat i l’educació, reconèixer les famílies diverses, fer més conscienciació en les polítiques de salut sexual i avançar en qüestions socioeconòmiques elementals com la inserció laboral i la sensibilització i inclusió en el món empresarial.

Nosaltres fem camí a Sabadell, a Catalunya i a Espanya perquè no ens podem aturar, mentre Hongria continua en una espiral antidemocràtica que sembla que ningú no impedirà. Ara és l’Orgull, però fa anys que el senyor Orbán està liquidant la democràcia i les llibertats en tots els àmbits del seu país, amb decrets i lleis que ja haurien d’haver suposat l’expulsió d’Hongria del club europeu. On és la UE quan se l’espera? Un cop més, a Brussel·les ningú no fa res.