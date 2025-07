Un aldarull lamentable que no es pot repetir

La indignació dels veïns de la Creu de Barberà i de les Termes envers un grup de persones altament conflictiu, que ocupava un local del sud de Sabadell, va acabar de la pitjor manera possible dijous a la matinada.

Comprenem i compartim la preocupació cap a qualsevol minoria que delinqueixi o que faci la vida impossible a la majoria dels veïns, que són civilitzats. Creiem que s’ha de poder mostrar aquest desencís de manera pacífica.

L’Ajuntament, els Mossos d’Esquadra, la Policia Municipal i el poder judicial van actuar de manera diligent i ràpida per desallotjar aquestes persones en menys d’una setmana i el propietari va poder recuperar el seu local dijous al matí. També es van detenir dos dels ocupes.

Així i tot, la ràbia i la indignació no havia quedat resolta cap a les persones conflictives. La nit de dijous, una protesta veïnal, en què la majoria de les persones actuaven de manera raonable, va acabar en una baralla campal per part d’un grup d’encaputxats radicals. Es va desfermar una violència desmesurada, injustificada, amb llançament de pedres, crema de contenidors i ganivetades. Una persona va estar a punt de morir per les ferides.

Aquí només hi ha una víctima: els veïns civilitzats. La resta, els ocupes conflictius i les persones que van convertir la protesta en un acte de sang mereixen que se’ls apliqui tot l’imperi de la llei. No podem tolerar que un acte així embruti el bon nom de Sabadell i dels seus barris, en els quals viuen bones persones que, sortosament, no necessiten la violència per fer-se entendre.