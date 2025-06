Badia tanca la Festa Major més reivindicativa: "S'ha evidenciat el nostre ADN"

Badia del Vallès va tancar diumenge amb el tradicional Piromusical una de les Festes Majors més especials dels últims anys. La celebració, que va portar al municipi una gran dosi de cultura popular, esport i música en directe, es va desenvolupar amb la commemoració dels cinquanta anys de la localitat vallesana com a fil conductor de la programació.

"S'han fet moltes activitats intergeneracionals, que és el que volem reforçar. Hem tingut propostes per a tots els públics i cal destacar molt la participació de tota la ciutadania. No només gent de Badia, sinó també de tota la comarca que ha vingut a la festa", reivindica l'alcalde Josep Martínez Valencia. La resposta social referma la lluita contra l'estigma que ha perseguit històricament la ciutat. "La gent que ha vingut ha pogut descobrir l'ADN badienc, amb festes cíviques i bon ambient", ressalta.

El pregó de la Festa Major a Badia

Cedida

Més enllà de les aparicions de Wilbur o els concerts de grups com Hotel Cochambre o la festa Tour 40 Urban, un dels plats forts va ser l'estrena en societat dels murals fotogràfic i participatiu pensats per a tots els veïns en la celebració del mig segle de vida. "Les activitats dels 50 anys han estat un èxit", destaca Martínez.

Festa Holi a Badia

Cedida

Un altre dels moments més emotius va arribar en el tret de sortida. El pregó va ser a càrrec de Luisa Oliver, directora de l'escola La Fila d'Alfafar, localitat valenciana colpejada per la catàstrofe de la dana. La seva presència com a convidada d'excepció en el discurs des del balcó de l'Ajuntament va servir per estrènyer els vincles i mostrar la solidaritat del poble badienc. Visiblement emocionada, va agrair la tasca dels cossos d'emergències i seguretat locals, així com a la ciutadania en general que a pesar de la distància va ajudar en els moments més difícils a la zona.

Concert d`Hotel Cochambre a Badia

Cedida

Una agenda plena

Mentre molts veïns segur que encara han de recuperar la veu després de tres dies intensos de gresca, Badia ja mira les pròximes cites per donar la benvinguda a l'estiu. De moment, aquest dilluns ha arrencat la temporada a la piscina al Poliesportiu de l'avinguda del Tibidabo, que estarà oberta cada dia d'11 a 20 hores.

Però a l'agenda ressalta amb vermell una jornada molt especial. Serà el pròxim dilluns, 23 de juny, amb la inauguració del mural pel cinquantè aniversari. A la cita estan convidades diferents autoritats, inclosos dels reis d'Espanya, que han de confirmar l'assistència a la comarca en els pròxims dies. L'acte ha de servir per recordar els valors fundacionals i el pes de les institucions públiques que han contribuït a fer avançar Badia des de fa cinc dècades.