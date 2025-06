L'Ajuntament ofereix a la Generalitat dues parcel·les per ubicar la residència de la gent gran de Badia

El projecte s'hauria d'incloure en els pressupostos del Govern català per iniciar la construcció de l'equipament

Una delegació de l'Ajuntament de Badia, encapçalada per l'alcalde Josep Martínez, es va reunir dimecres amb el secretari general del Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, per treballar conjuntament i explorar les possibilitats de tirar endavant una residència de la gent gran al municipi vallesà. A partir de les propostes que s'havien acordat en reunions prèvies entre el consistori i la Generalitat, l'Ajuntament va oferir dues parcel·les perquè s'estudiï la viabilitat de construir l'equipament en una d'elles.

Martínez va posar a disposició del departament català dos espais: el del col·legi Antonio Machado i el que quedarà disponible al voltant de l'actual ubicació de la Fundació Tallers, un cop es modifiqui la zona per la realització del pla urbanístic. En aquest sentit, el batlle transmet que “cal oferir solucions de proximitat a la gent gran de la nostra ciutat perquè rebin els serveis que necessiten”.

Una de les possibles ubicacions de la residència pública de Badia

Juanma Peláez

El secretari general de Serveis Socials va indicar que el Departament ha d'analitzar ara la viabilitat i l'adequació d'aquestes parcel·les. Va explicar que cal que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per disposar del finançament necessari per a la construcció d'aquest equipament i que, si es considera que el projecte és viable, s'haurà de redactar el projecte, dur a terme la licitació de la construcció i tots els procediments administratius previs per fer-la realitat.

A la reunió també van assistir dos representants del Grup Pro-Geriátrico, convidats per l'Ajuntament, que coincideixen que es tracta d'un pas molt embrionari. "De moment, són paraules, però falten els fets. Vam formar part de la trobada perquè en el darrer ple municipal vam alçar la veu després que ens traslladessin del nostre local, acusant-nos d'una sèrie de falsedats", declara al Diari Elisabeth García, una de les portaveus. L'entitat considera que l'alcalde va evidenciar que s'està treballant, però de moment el projecte està en una fase molt inicial. "Cal el finançament, que es puguin valorar els terrenys, iniciar les obres... Serà lent i estem com quan va començar la lluita fa vint anys", apunta.

Reunió Generalitat-Ajuntament per la residència de Badia

Cedida

Des de Grup Pro-Geriátrico remarquen que la reivindicació és latent des del 1963, quan es va fer el mapa de la construcció de Badia que ja contemplava una parcel·la per a la residència. El 2007, repassen, es va fer un nou intent, i fins i tot es va posar un cartell de la futura residència. La crisi econòmica, però, ho va aturar i fins a la construcció del centre cívic la carpeta va quedar aparcada al calaix. Mentrestant, avisen, la població ha anat envellint. "Per apuntar-se a una residència pública s'ha d'anar fora del municipi i amb llistes d'espera d'anys. El meu pare s'ha mort esperant una plaça", lamenta la portaveu, que demana agilitzar les accions per aconseguir l'equipament.

De moment, els representants de Drets Socials i del consistori es van comminar a continuar treballant conjuntament per fer realitat la creació d'una residència de la gent gran a Badia. La necessitat, coincideixen totes les parts, continua sent una urgència per a la societat badienca.