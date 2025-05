La pressió per la residència pública de Badia torna a la primera línia

El soroll per demanar la residència pública de Badia torna a pujar decibels. El passat mes de març, l’Associació de Veïns va organitzar una manifestació que va recórrer els carrers de la ciutat, acabant amb un dinar de germanor per reclamar a Ajuntament i Generalitat que es plantegin la creació de l'equipament.

Fonts municipals asseguren al Diari que l’Ajuntament està treballant amb la Generalitat per donar una resposta a la demanda ciutadana més aviat que tard, ja que aquesta "és també una reivindicació i una prioritat del Govern municipal, que no ha deixat de treballar perquè sigui possible". Es tracta d’un servei inexistent en una localitat que de mica en mica es va envellint, i que ha comportat una mobilitat obligada a municipis de l’entorn per aquells qui en requereixin. "Badia és una de les ciutats més envellides i volem reivindicar una residència pública", va dir en entrevista al Diari l'alcalde Josep Martínez.

El consistori surt al pas de la percepció de l'entitat veïnal, que considera que mai s’ha abordat el tema “amb serietat”, tot destacant que amb la marxa de molts joves del municipi la residència serà un servei completament necessari en els propers anys, ja sigui de caràcter públic com privat.

Queixes d'una de les entitats impulsores

Una de les entitats que ha empès durant dues dècades per tirar endavant el projecte és Grup Pro-Geriátrico, que lamenta els entrebancs que es troba per fer front a aquesta urgència. "L'Ajuntament ens ha traslladat de local diverses vegades, juntament amb el nostre material de treball, però no hem parat i hem continuat treballant i reivindicant la creació d'una residència pública, l'ampliació del centre de dia i la millora dels Serveis Domiciliaris per a la gent gran més vulnerable", sostenen. Recentment, asseguren, han rebut una notificació municipal per desallotjar l'espai que comparteixen amb dues entitats més. "Sempre se'ns posen bastons a les rodes perquè no continuem la nostra feina", qüestionant una decisió que consideren injusta.

Fonts municipals remarquen que és el tercer local compartit que l’Ajuntament ha posat a disposició d’aquesta entitat, "que no s’ha coordinat amb la resta d’entitats que el fan servir". L’Ajuntament està buscant la manera d’habilitar altres espais en desús perquè es puguin fer servir, de manera compartida, per les entitats badienques. Mentrestant, la pressió per afrontar la residència pública continua creixent.