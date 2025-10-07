Polèmica per un musical sobre el cas Helena Jubany

La companyia Plataforma Blanc i Negre ha convertit el cas d'Helena Jubany en un musical. L'espectacle, en el qual asseguren que han treballat durant cinc anys, es presentarà el 26 d'octubre al teatre El Círcol de Badalona. Segons una nota de premsa remesa per la companyia, 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten en el text.
Per a iniciar el projecte, a principis de l’any 2022, la Blanc i Negre afirma que es va demanar "consell i permís a les famílies Jubany, Lorente i Careta". Després d'anunciar-se l'estrena, però, la família nega que s'hagi donat consentiment perquè s'utilitzi la memòria de la mataronina, assassinada fa prop de 25 anys i amb el crim encara pendent de resoldre's.
El germà de l'Helena, Joan Jubany, ha explicat a l'ACN que es va demanar explícitament a la companyia que no ho fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", ha etzibat. Per contra, des de la plataforma asseguren que les trobades es poden "acreditar documentalment" i que "van donar lloc a reunions molt interessants i amb contingut inèdit biogràficament". En aquest punt, atribueixen la discrepància al format de l'obra, que arriba marcada per la polèmica.
La família demana 'boicotejar' l'obra
'Em dic Helena Jubany' està escrita per Marcel Vilarós (llibret) i Aleix Vives (música). És el segon musical que escriuen conjuntament, després de 'La guerra dins la guerra' (2007), centrada en la crisi del bàndol republicà durant la batalla de l’Ebre de 1939. Els impulsors de l'obra afirmen que es presenta en un com a musical íntegrament cantat en un format "similar al d''Els Miserables', 'Rent' o 'Hamilton'".
En la primera presentació en públic es mostrarà en forma de concert semiescenificat, una opció força habitual en la presentació de nous musicals anglosaxons. "L'assistència a aquesta producció és especialment recomanada per a persones a qui els agradi aquest format, ja que a casa nostra no és gens freqüent que s'estrenin aquest tipus de noves creacions en català", detallen en la nota.
Segons Blanc i Negre, el públic assistent descobrirà detalls "humans i personals de tots els personatges, alguns d’ells no divulgats prèviament" per ajudar a entendre millor "què sentien aquestes persones i per què van actuar de la manera que ho van fer". Així, detallen que es va optar per mostrar la història en format musical en veure la "intensitat emocional que mostraven molts dels seus protagonistes en aquells moments d’oci i excursions". "Creiem que la música és un dels millors vehicles per a transmetre aquesta intensitat emocional al públic", concreten. En aquest sentit, creuen que el fet que el format sigui cantat "no frivolitza en absolut els fets".
Amb l'obra a punt d'estrenar-se, la família estudiarà ara si emprèn altres mesures legals. Joan Jubany ha detallat que no en tenen ganes perquè l'objectiu ara és que es pugui resoldre el cas, 25 anys després de la mort de l'Helena i amb noves proves d'ADN que assenyalen a possibles sospitosos. Amb tot, Jubany espera "que ningú vagi a veure aquesta obra i ningú la programi en cap mena de teatre o d'espai".