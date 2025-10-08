Sabadell escalfa motors amb la 17a Gala Solidària de Mans Unides i Càritas

Mans Unides i Càritas Sabadell celebren la seva 17a Gala Solidària el diumenge 26 d’octubre, a les 18 h, al Teatre de La Faràndula, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i recaptar fons per lluitar contra la fam, la pobresa i la desigualtat. Paral·lelament, aquest cap de setmana acollirà també la 18a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides, una caminada popular de deu quilòmetres pels voltants de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
Enguany, les dues entitats centren els seus esforços en projectes que posen al centre la maternitat i la infància. Des de Mans Unides, la recaptació de la Gala es destinarà a un projecte d’atenció sanitària per a dones embarassades a la zona d’influència de l’hospital comunitari d’Atupele, a Kilipula (Malawi). El projecte ha permès construir un petit alberg amb dos lavabos i un magatzem per a quinze dones, on poden allotjar-se uns dies abans del part i rebre formació en nutrició, preparació al part i cures posteriors. L’objectiu és reduir la mortalitat maternoinfantil i millorar la salut de les mares i els seus nadons.
La responsable de Mans Unides Sabadell, Concepció Cabanas, destaca que “veiem resultats, podem fer grans coses tots plegats” i que el més colpidor és comprovar la força de les persones beneficiàries. “El que més m’impacta —afirma— és quan parlo amb persones a qui hem donat suport: tenen una gran capacitat de lluitar. Amb un petit suport, ells se’n surten”.
Per la seva banda, Càritas Sabadell destinarà els fons obtinguts a reforçar el projecte Matern Infantil - La Closca, que acull joves mares sense recursos ni experiència en la criança dels seus nadons. Allà, un equip de tècniques i voluntàries garanteix l’atenció als infants mentre imparteix cursos de formació per a les mares. Cada any, el centre ofereix dues tandes d’acollida per a quinze mares i els seus fills.
El vicepresident de Càritas Sabadell, Eduard Miquel, assegura que la part més gratificant d’aquesta feina és “viure en primera persona com pots ajudar la gent”. Segons ell, “se’ls pot obrir una finestra a persones que ho necessiten, i això es veu en la reacció d’aquells a qui s’ofereix acompanyament”.
La Gala Solidària comptarà amb la participació de reconeguts artistes i col·lectius locals que, de manera altruista, oferiran el seu talent en favor de les causes de Càritas i Mans Unides. Sobre l’escenari de La Faràndula hi actuaran la Fundació Òpera a Catalunya (Solistes), la Coral Cants al Vent, la pianista Laura Andrés, el Ball de Gitanes de Sabadell, l’Escola Driss Dansa, Lo Pau de Ponts i la Joventut de La Faràndula. “Tots ells —afirmen les entitats— ens demostraran amb la seva música i les seves coreografies la seva sensibilitat envers els projectes socials i de cooperació.”
A més de la Gala, la solidaritat també caminarà per la ciutat. La Marxa de la Solidaritat de Mans Unides, que arriba a la seva divuitena edició, tindrà lloc el mateix cap de setmana amb un recorregut circular pels rodals de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. La sortida serà davant de l’estació de Can Feu–Gràcia dels FGC, entre tres quarts de nou i un quart de deu del matí, i la ruta —planera i senyalitzada amb cintes blaves— passarà pel Parc de Can Gambús, la Capella, el Roure de Can Ponsic, el Salze Gran del Torrent, el Llac de Can Feliu i la Font de Can Barra, abans de tornar al punt de partida.
La inscripció és oberta a tothom i es pot fer el mateix dia de la sortida, amb una aportació econòmica voluntària. També es poden fer donatius al compte de Mans Unides per a aquells que no puguin participar a la caminada.