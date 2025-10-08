VÍDEO | La ballarina de Sabadell que forma els concursants d'Operación Triunfo

Professora del programa de televisió Operación Triunfo i fundadora d’Innedit Dance Complex, una escola de dansa a Sabadell, Judith Endje ha convertit la seva passió en un projecte de vida. Té experiència en televisió i a les aules, però el que més gaudeix la ballarina és l’escenari i en la seva trajectòria ha coincidit amb artistes com Will Smith, Shakira i Lola Indigo, entre altres. “Fer classes regulars ja no em motiva tant, el que més m’agrada és l’escenari, molt seguit de rebre classes i de la part empresarial de l’escola”.
Al llarg de la seva carrera ha combinat diferents disciplines perquè es defineix com una persona que sempre necessita nous reptes. Endje va debutar com a professora de dansa urbana a l’acadèmia d’OT en l’edició del 2023, i ha tornat aquest any, en la nova entrega que va començar al setembre. “Ara mateix gaudeixo molt les classes a OT pel repte que suposa, el repte de fer classes de dansa a cantants. Hem de fer que una persona que no balla pugui ballar” explica la professora.
Un cop a la setmana els concursants del programa reben les seves classes i Endje té clar el seu objectiu: “La meva classe els hi serveix com a formació, és un plus, han d’aprendre, però també s’ho han de passar bé”. Totes les classes s’emeten en el canal 24 h a YouTube, però, tot i la pressió de les càmeres, confirma que no hi pensa mentre imparteix classe: “Jo faig una classe normal. No sé ni on estan les càmeres, només haig de vigilar amb el copyright”. També assegura no tenir concursant preferit com a tal, “els veig a tots com a grup”, però li encanten els participants que s'esforcen. Aquest any destaca a Tinho, “l’altre dia vam fer un freestyle i el Tinho, al qual li costa una mica pillar les coreografies, va sortir dues vegades. No tinc un concursant preferit, però sí que tinc un prototip de concursant preferit, als que els hi costa, però tenen disciplina i bona actitud”. De l’edició passada, destaca l’evolució de Juanjo Bona i Lucas Curotto, dos dels finalistes. “Juanjo al principi anava a classe perquè no tenia altra opció i al final em va dir que li van agradar. I amb el Lucas vaig acabar fent una coreografia en parelles i la va seguir perfectament”.
A banda de dedicar-se a l’ensenyament com a professora, Judith Endje s’ha format com a ballarina en tots els estils de Hip Hop a països com el Regne Unit, China o Brasil. La qual cosa l’ha portat a ballar darrere de grans artistes al seu lloc preferit, l’escenari: “Ballar en un concert és adrenalina pura”. Tot i això, el món de l’art és molt exigent, “gaudeixo de l’escenari i de l’assaig, però és molt demandant, si treballo a una gira, tota la meva energia ha d’anar a allò i jo tinc Innedit, que és una meitat de mi” afirma la ballarina.
La història d’Innedit comença el 2008, quan Endje va crear un petit grup de competició. Amb el temps, aquell projecte va créixer fins a convertir-se, el 2016, en una escola consolidada a Sabadell. “Tot va començar perquè necessitava un local per assajar amb els meus grups, i va acabar evolucionant perquè la gent s’hi va interessar”. Cada vegada hi ha més escoles de dansa a Sabadell, però l’empresària té clara la seva opinió: “Jo me n’alegro molt que la gent vulgui ballar. No sento competència. Cada escola té el seu públic i treballa a la seva manera”.
Actualment, Innedit Dance Complex és un espai on s’ofereixen classes de diferents estils de dansa, per totes les edats i nivells amb un equip de grans professionals. L’únic inconvenient és que Judith Endje mai es conforma: “No puc estar satisfeta al 100%. L’escola va genial, però tancar classes perquè estan plenes em genera ansietat. No vull que ningú es quedi fora". Per això, la professora, ballarina i empresària continuarà innovant: "Sempre hi haurà coses noves. A escala artística innovem cada any”.