La companyia responsable del musical sobre Helena Jubany cancel·la l'estrena

La companyia Plataforma Blanc i Negre, responsable de l'espectacle 'Em dic Helena Jubany. El musical necessari', ha decidit finalment cancel·lar de forma temporal l'estrena "per força major", després que el Círcol de Badalona hagi descartat llogar-los l'espai. Alhora, denuncien que han estat víctimes d'un "intent de censura" i fan una crida pública a totes les sales teatrals de Catalunya a obrir-los les portes i portar el musical a escena. "Evidentment, podran avaluar prèviament el contingut textual i musical de l’obra, i conèixer tots els detalls de la producció", assenyalen en un comunicat. Alhora, defensen la "professionalitat" de l'obra, feta amb "respecte i solemnitat".
Al seu entendre, l’obra és apta per a majors de 13 anys i creuen que pot ser "molt útil" per al públic, en tractar-hi casos actuals com la submissió química o la violència de gènere. Així mateix, afirmen que encara tenen el suport "entusiasta" d’altres famílies vinculades al cas Jubany, com la de Montserrat Careta, la qual mostra -afegeixen en la nota- una "posició escènica probablement molt més delicada que la d’Helena Jubany".
El Círcol de Badalona es va desvincular dimarts del musical aclarint que no llogaria l'espai per a l'estrena. "La productora no va oferir la transparència necessària i ens desvinculem totalment del projecte. Lamentem profundament qualsevol dany o malentès que això hagi pogut causar, especialment a la família implicada", asseguraven.
La polèmica es va iniciar dimarts, quan la companyia va anunciar l'estrena i la presentació en una roda de premsa la setmana que ve a Barcelona, que finalment també s'ha anul·lat. Hores després de l'anunci, la família d'Helena Jubany negava haver donat el consentiment perquè s'utilitzés la memòria de la mataronina, assassinada fa prop de 25 anys i amb el crim encara pendent de resoldre's. En una piulada a les xarxes socials, remarquen que van demanar explícitament a la companyia Blanc i Negre, impulsors del projecte, que no ho fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família, han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", lamenten. Alhora, han fet arribar el burofax que van enviar a la companyia demanant que no tiressin endavant la proposta teatral, estudiant fins i tot emprendre accions legals. La proposta, per ara, ha quedat aparcada.