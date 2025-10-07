El Síndic de Greuges de Sabadell posa la mirada en els guals: "Qui no pagui, no pot tenir dret"

El síndic municipal de greuges, Josep Escartín, ha obert una actuació d’ofici per analitzar el funcionament dels guals, les inspeccions i el servei de grua municipal. L’objectiu, segons ha explicat, és “posar ordre” en la gestió d’aquests permisos i "garantir una major eficiència administrativa".
Escartín ha demanat informació a l’Ajuntament sobre quantes inspeccions s’han fet de guals i si s’insta els titulars dels guals a reparar els danys a les voreres provocats pel pas de vehicles. “Hi ha cert descontrol. Hem de posar ordre en el tema dels guals, potser retornant a l’etiqueta, establint un sistema amb codi QR o algun distintiu que permeti saber si el gual està vigent o no, perquè ara mateix no hi ha res que ho identifiqui i això és injust”, considera.
El síndic també ha expressat la seva preocupació per la manca de control sobre els titulars que no paguen la taxa corresponent i, tot i així, continuen disposant d’un gual. “No pot ser que una persona que no pagui tingui gual i no s’encarregui de despintar o reparar la vorera. Vull saber quants casos s’han fet arreglar i quants han tingut seguiment”, ha afirmat. En paral·lel, Escartín s’ha interessat per la dotació actual de grues municipals, i ha qüestionat si dues grues són suficients per cobrir el servei a Castellar i Sabadell.
La iniciativa és similar a una proposta recent del Partit Popular de Sabadell, que planteja revisar els guals permanents que no abonen la taxa corresponent. La portaveu popular, Cuca Santos, ha denunciat que la manca de places d’aparcament és un problema recurrent a tots els barris, agreujat per les obres de remodelació, la creació de carrils bici i l’ampliació de voreres. “Es podrien recuperar com a places d’aparcament aquells guals que ja no paguen”, ha proposat.