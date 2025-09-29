Proposta 'bomba' del PP a Sabadell: treure els guals als veïns que no paguen

La portaveu del Partit Popular a Sabadell, Cuca Santos, posa l’aparcament i la mobilitat al centre de les seves crítiques a la gestió municipal. Segons ha explicat al Diari, la manca de places és un problema recurrent a tots els barris de la ciutat i s’agreuja amb les obres de remodelació de carrers, la creació de carrils bici o l’ampliació de voreres. “Fa falta un pla B, que faci que la gent hagi de deixar-se els baixos del cotxe en un fangar”, ha afirmat.
Santos proposa condicionar terrenys públics com a aparcament. Defensa que alguns solars es podrien aprofitar de manera immediata i amb “accions de baix cost, ni asfaltant ni pintant places”. Entre d’altres, ha esmentat l’entorn del Club Natació Sabadell a Can Llong, la carretera de Prats al costat dels Mossos o la zona de Can Rull, prop dels horts il·legals.
Així mateix, els populars proposen emprendre altres mesures, com demanar als propietaris de solars sense ús perquè permetessin habilitar-los provisionalment com a aparcaments. A més, proposa una manera poc ortodoxa de guanyar places d’aparcament lliure revisant els guals permanents que fa anys que no paguen taxa: “Es podrien recuperar com a places d’aparcament”.
Encara pel que fa a la mobilitat, en el transport públic, la portaveu popular ha denunciat que la freqüència d’algunes línies d’autobús és insuficient, sobretot a barris com Torre-romeu, on l’L7 i l’L80 passen cada trenta minuts. “Són barris on hi viu gent humil, amb molts carretons. L’autobús va ple i sovint has d’esperar al següent”, critica. Santos també s’ha mostrat favorable a impulsar proves pilot de transport a demanda per donar una alternativa real als desplaçaments quotidians.
El PP, contra la ZBE
Santos vincula la Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb la futura substitució del pàrquing de la Creueta per l’aparcament sota el passeig de la plaça Major. “La ZBE serà terrorífica i, a sobre, trauran el pàrquing de la Creueta. La gent recorre al cotxe perquè no pot perdre dues hores fent tres transbordaments quan en vint minuts arribaria en cotxe”, denuncia. Santos, en la línia del Govern municipal, creu que la ZBE perjudica sobretot “la gent amb menys diners, que no es pot comprar un cotxe nou, o el currante que va amb la furgoneta vella perquè és autònom i no té alternativa”.