Un nen, traslladat al Taulí després de ser atropellat per un patinet elèctric al centre de Sabadell

Un nen va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell diumenge passat a la tarda després de ser atropellat per un conductor d'un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP), popularment conegut com a patinet elèctric, en un dels punts més cèntrics de la ciutat. El conductor del VMP en qüestió, també menor d'edat, circulava a alta velocitat quan va atropellar el menor i, posteriorment, es va fugar, segons explica un testimoni. Tot i això, tal com asseguren fonts municipals, l'autor va ser identificat per agents de la Policia Municipal de Sabadell i s'estan duent a terme els pertinents processos d'investigació per esclarir els fets i contrastar-los, comprovant les càmeres de seguretat que puguin aportar imatges d'interès.
Aquest fet se suma a les desenes de queixes de diversos ciutadans en relació amb la situació dels patinets elèctrics, la "impunitat" de les seves accions i els "pocs càstigs que reben" aquells que condueixen un patinet elèctric de qualsevol manera. "Durant el cap de setmana, quan la Rambla està tallada, passen desenes de vehicles elèctrics a una velocitat que no s'hauria de permetre", explica Artur Roman, un testimoni que es trobava al lloc de l'accident. Davant d'això, fa unes setmanes es va fer oficial un canvi en la llei que regula aquests vehicles i tant els mateixos conductors com els vianants que no en són gaire pròxims afirmen que és una mesura que "té molt sentit" i coincideixen que "cal regular-ho".
Què diu la nova normativa?
Els conductors de patinets elèctrics hauran de contractar obligatòriament una assegurança d'accidents i estar registrats per poder continuar circulant. La intenció és començar a aplicar aquesta nova normativa a partir del gener de 2026, gràcies a una mesura aprovada pel Congrés dels Diputats el juliol passat. Aquesta llei tindrà una incidència directa en els conductors de patinets elèctrics, plataformes de manillar o monocicles, que hauran d'acreditar, en cas que sigui necessari, el document d'assegurança de responsabilitat civil.
A part, es posarà en marxa una llei que comportarà que el govern estableixi un registre públic de vehicles personals lleugers i dels seus respectius propietaris, a la Direcció General de Trànsit (DGT), abans del 2 de gener de l'any vinent. Amb aquesta norma es vol vetllar per a la seguretat dels conductors d'aquests vehicles i protegir les víctimes en cas d'accident. A part de la seguretat, però, la reforma també vol incrementar la cobertura de les víctimes i garantir les indemnitzacions dels conductors accidentats, si s'escau, ja que sovint queden desprotegits.