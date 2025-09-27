La Festa Major de Can Feu aposta per unir generacions i enfortir el veïnat

Moltes són les activitats que s’estan duent a terme en el marc de la celebració de la Festa Major del barri de Can Feu, que durarà fins aquest diumenge 28 de setembre a les 14 h. Per ara, entre moltes propostes, cal destacar el seu multitudinari dinar popular, que ha reunit gairebé 200 persones a la plaça de Cambó. Sobre el present i el futur de la festa, Carla Monell i Rita Sánchez, membres de la comissió de festes, han volgut remarcar algunes qüestions.
Carla Monell ha volgut remarcar com a objectiu principal de la festa “cohesionar encara més el veïnat, reactivar la xarxa de veïns i ajuntar joves i adults, trobant un relleu generacional”. En aquest sentit, ha destacat que l’organització de la Festa Major és fruit de la col·laboració entre l’associació de veïns, amb més experiència, i la comissió de festes, que hi aporta “sang més jove”.
El programa festiu ha buscat oferir propostes per a tothom. “Tenim un programa molt variat per a totes les edats”, ha comentat Monell.
Per la seva banda, Rita Sánchez ha valorat positivament la implicació dels negocis i professionals de proximitat. Segons ha explicat, s’ha volgut que “els encarregats de les activitats i propostes siguin negocis i persones del barri, apostant pel producte local”. Un exemple d’això és la participació del gimnàs Energy Fitness i d’altres comerços del mateix Can Feu. “Hem volgut potenciar els petits negocis del barri”, ha afegit.
Durant el dinar popular, que ha estat un èxit de participació, Sánchez ha remarcat que l’objectiu final és “guanyar la confiança de tots els veïns del barri”.