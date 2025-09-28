Una màgica Festa Major al barri de l'Eixample

Jordi Esquè, president de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de l'Eixample, ha recalcat que l'edició d'enguany ha superat les expectactives: “Hem tingut més assistència de l’esperada, amb una participació molt cívica del barri”.
Un dels moments més emotius ha estat el pregó, a càrrec de l’alumnat de l’escola Amadeu Vives. L’acte va posar en valor espais del barri com el parc Mestre Planes i Montserrat Roig, així com la pacificació de l’entrada al centre educatiu. Alhora, l’alumnat va aprofitar per reivindicar més espais públics i denunciar la situació dels barracons a l’institut.
Entre les activitats més destacades hi ha hagut l’espectacle de màgia d’Alexander Main, veí de l’Eixample i reconegut mag que no falla mai a la cita amb la Festa Major. L’actuació va reunir unes 300 persones. “Ell segueix creixent, però mai s’oblida del seu barri”, va remarcar Esquè, qui va agrair que artistes locals siguin protagonistes de la programació: “Estem encantats de tenir-lo aquí. A més, a la festa prioritzem activitats de gent del barri o de Sabadell. Fem barri i fem ciutat”.
Des de l’associació veïnal es reclama que l’Eixample sigui reconegut com a barri amb entitat pròpia: “Reivindiquem el nostre barri com un espai independent ple de negocis i comerços excepcionals. No som una zona de pas entre el sud i el centre, i l’administració s’ho ha de creure per subvencionar amb més equipaments”.
Finalment, Esquè ha destacat la diversitat del programa i la seva voluntat inclusiva: “Amb la festa volem interpel·lar tothom del barri. En aquesta festa major tothom es pot sentir atret per alguna activitat; és un programa molt divers”.