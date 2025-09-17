El PP de Sabadell farà una ruta per solucionar problemes a tots els barris: "Fem el que no fa Marta Farrés"

El Partit Popular (PP) ha engegat la campanya “Populars als barris” a Sabadell, amb l’objectiu de recórrer els diferents districtes de la ciutat per detectar de primera mà les necessitats i dificultats que afecten els veïns. La formació assegura que aquesta iniciativa vol ser una eina de diagnosi per conèixer els problemes reals del municipi i, alhora, plantejar solucions concretes que contribueixin a millorar el dia a dia de la ciutadania.
El PP posa l’accent en problemes quotidians com l’incivisme, la brutícia, el mal estat de l’espai públic, la manca d’habitatge i la inseguretat als barris. La seva portaveu, Cuca Santos, assegura que Sabadell "va plena" de qüestions pendents a resoldre, "mentre els socialistes miren a una altra banda". "Marta Farrés és com Pedro Sánchez, que viu en un món de xauxa i ens vol fer creure que cauen pernils del cel. Nosaltres farem el que no fa ella".
Santos creu que “la ciutat està a mitges” i acusa el Govern d’invertir temps i diners en “la imatge", mentre falta “el que més es necessita”. Com a exemple, creu que l'executiu de Farrés aposta massa pels eixos principals, que són els que es veuen, però no on fa més falta treballar-hi. "Al meu barri, la renovació de la ronda Consalarca costarà un dineral, i no és el pitjor carrer del barri”, posa d'exemple, i afegeix que només calia “reposar algun arbre i canviar les rajoles”.
El PP defensa que és l'únic partit que vetlla per la millora real de la ciutat: “Em donin o no em donin vots, jo vull arreglar els problemes de la gent. Això és el que ha de fer una alcaldessa. Des d’un despatx no t’assabentes de res”, afirma. La regidora popular convida a la ciutadania a posar-se en contacte amb el partit a través d'Instagram.
Els populars ja han visitat barris com Can Puiggener, Torre-romeu, Poblenou i, aquest dimecres, Espronceda.