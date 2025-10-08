El sabadellenc Xavier Bundó debuta a la televisió amb un programa a 'prime time' a La 2Cat

Després de mesos d'elucubracions, de rumors i d'expectació, la nova plataforma que impulsarà Televisió Espanyola el pròxim dilluns 13 d'octubre amb desenes de cares noves. Entre elles, però, destaca un nom conegut per la ciutat, ja que un dels periodistes sabadellencs de renom, Xavier Bundó, és una de les incorporacions destacades que s'han fet oficials i suposarà el seu debut a la televisió. El periodista que actualment presenta el Via lliure, a RAC1, acompanyarà a la graella d'emissions a personalitats del panorama català com Jordi Basté, Candela Peña, les Mamarazzis –entre les quals figura una de les pregoneres de la Festa major, Laura Fa– o Cristina Villanueva, entre altres.
La nova plataforma pretén "duplicar el contingut emès en català" i assolir, en tan sols un any, "el 70% dels continguts emesos en català", expliquen des de la direcció del canal de televisió. En relació amb aquesta dinàmica de potenciar els continguts en català, La 2 Cat "vol projectar RTVE Catalunya cap al futur" i, per assolir-ho, la programació de dilluns a divendres patirà un canvi radical. Després de programes com Saber y ganar, del mític Jordi Hurtado, o el programa que presenta Danae Boronat, Xavier Bundó gaudirà del prime time amb L'any que vas néixer.
De què anirà el programa de Xavier Bundó?
L'any que vas néixer, conduït pel periodista sabadellenc, apareixerà per primera vegada a la pantalla dimarts vinent, dia 14 d'octubre, a les 22 h. El programa constarà d'un capítol setmanal d'uns 50 minuts, aproximadament, i reunirà dos personatges coneguts nascuts el mateix any perquè estableixin un diàleg sobre la seva infantesa i joventut. Aquest format innovador que combina diversos gèneres televisius, però, tindrà un al·licient excepcional: s'emetran imatges del NO-DO perquè descobreixin què s'explicava quan ells eren petits. Entre els convidats hi ha, de moment, personalitats com Gemma Nierga, Mònica Terribas, Antoni Bassas o José Corbacho.