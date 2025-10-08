Inauguren una nova farmàcia al carrer Tres Creus de Sabadell

El que va començar com una petita farmàcia de barri, la Farmàcia La Romànica de la Creu de Barberà, dirigida per Maria Rosa Martí Escursell, s’ha convertit avui en el cor que fa bategar un projecte farmacèutic amb presència a diverses ciutats. Aquell modest establiment de taulell de fusta i tracte proper va esdevenir el bressol del que avui és el grup Dualfarma, nascut a Sabadell de la mà de la família Colomer Martí, que ja compta amb farmàcies a Sabadell, Terrassa, Badia del Vallès i Barcelona.
La darrera incorporació ha estat la nova Farmàcia Dualfarma al carrer de Tres Creus, dirigida per Sílvia Garcia i oberta al públic fa uns mesos. Avui, dimecres 8 d’octubre, s'ha celebrat la inauguració oficial, amb una nombrosa participació de veïns, pacients habituals, representants dels centres sanitaris de la zona i la presència institucional de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la tinenta d’alcaldessa, Montse González. "Cada comerç que s'obre a Sabadell és un èxit per a la ciutat", ha expressat Farrés.
Una mirada al passat
“La mare va dotar de personalitat la Farmàcia Romànica des de 1979, després d’acabar la carrera. Aleshores era un establiment molt petit”, recorda Marc Colomer, cofundador del grup. “Veient la seva bona manera de fer, els fills vam crear Dualfarma, que busca expandir aquest know-how i retre homenatge a la seva forma de treballar.”
Per a la família Colomer Martí, la cura de les persones i la innovació han estat sempre els dos pilars essencials. “Volem que aquesta filosofia s’impregni a la resta de locals que obrim de la mà d’altres farmacèutics”, afegeix Colomer. No és casualitat que La Romànica fos una de les primeres farmàcies d’Espanya a incorporar robots de gestió farmacèutica. “Fem una aposta per una farmàcia de proximitat, prevenció i seguiment, que posa el pacient al centre i que treballa coordinadament amb els professionals de la salut de Sabadell”, destaca Joan Colomer Martí, CEO i cofundador de Dualfarma.
La nova farmàcia representa també un homenatge familiar. Té un punt d’anclatge molt elevat amb la família, molt simbolisme: "Els avis Colomer vivien en aquest carrer, al Tres Creus”, explica Joan Colomer. Una forma de tancar el cercle.
Durant tota la setmana, la farmàcia de Tres Creus oferirà descomptes especials, sorteigs i demostracions dels principals serveis de salut.