Entitats ecologistes acusen l’Ajuntament de Sabadell "d'invisibilitzar la contaminació" a la ciutat

Diverses entitats ecologistes i veïnals de Sabadell, entre les quals hi ha l'Adenc, la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, Som Energia Sabadell, Promoció del Transport Públic, PEUS, Massa Crítica, el Moviment Veïnal del Sud i Amics del Ripoll, han presentat al·legacions al Pla d’Acció Aire Net 2030 de l’Ajuntament de Sabadell, que demanen invalidar per complet.
Les entitats acusen el govern municipal d'ignorar els valors recomanats per l’OMS per protegir la salut davant la contaminació i ignorar la condemna del TJUE a Espanya per la pol·lució al Vallès de desembre del 2022. "S'està invisibilitzant la realitat de Sabadell. La ciutat està contaminada permanentment", ha assegurat Joan Boades a una roda de premsa aquest dimarts.
Les entitats critiquen que la proposta del govern municipal no incorpori els nous límits recomanats per l’OMS, actualitzats el 2021, que situen el llindar del diòxid de nitrogen (NO₂) en 10 µg/m³, les PM2.5 en 5 µg/m³ i les PM10 en 15 µg/m³. En canvi, “el pla municipal permet nivells de contaminació dobles o un 50% superiors als que recomana l’OMS”, fet que consideren “un despropòsit injustificable”.
En un document d’al·legacions, les organitzacions afirmen que el pla municipal “permetria continuar posant en risc de mort prematura moltes persones vulnerables”. Recorden que, segons l’informe State of Global Air 2024, “una de cada nou morts al món té com a origen la contaminació de l’aire”, i que, segons l’ISGlobal Ranking of Cities, Sabadell registra “unes 300 morts anuals per contaminació atmosfèrica”, una xifra que equival al 15% de les defuncions de la ciutat.
També denuncien que el document “no parla de la sentència del TJUE de 22 de desembre del 2022 que condemnava Espanya (i totes les ciutats del Vallès en concret) per contaminació atmosfèrica sostinguda”, i que aquesta “ocultació de l’obligació de revertir aquesta greu amenaça a la nostra salut és gravíssima”.
El pla està obsolet, asseguren els ecologistes
Pel que fa a les dades de diagnòstic, les entitats alerten que el pla utilitza “dades antigues, de fa mínim quatre anys”, i que “la xarxa de sensors municipals ha deixat de publicar les dades en línia des de l’1 de març del 2025”. A més, lamenten que “no hi ha cap objectiu mesurable de millora” i que fins i tot “l’entrada en funcionament de la ZBE té resultats ‘no quantificables’”.
En relació amb la vegetació urbana, consideren “ridícula” la previsió d’inversió en verd urbà i recorden que, segons els seus càlculs, “a Sabadell circulen 4,3 cotxes i camions per cada arbre i només hi ha un arbre per cada 8,3 habitants”. Per això acusen el pla de “passar de puntetes sobre la mortalitat de l’arbrat per sequera” i d’“ignorar l’impacte positiu dels arbres com a embornal de gasos contaminants”.
Les entitats també assenyalen la manca de compromisos en matèria de descontaminació industrial i lamenten que “ni el mateix ajuntament fixi cap objectiu concret per assolir en les seves instal·lacions i serveis”, cosa que al seu parer “deixa palès la buidor d’un pla fet per obligació”.